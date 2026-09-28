Актриса Светлана Иванова поделилась милым снимком из семейного архива

28 сентября 2026, 04:07

Российская актриса Светлана Иванова в день рождения показала свое детское фото

Cветлана Иванова (Фото: Instagram* @artistkaivanova)

Российская актриса Светлана Иванова недавно отпраздновала 41-летие и поделилась с подписчиками милым кадром из семейного архива. В комментариях её поздравили не только поклонники, но и коллеги, среди них — Анастасия Меськова и Максим Виторган. Увидеть снимок можно в личном блоге звезды.





На чёрно-белом фото Иванова запечатлена в младенческом возрасте. Она обвела изображение в кадре тонким красным сердцем и оставила трогательную подпись.



Cветлана Иванова (Фото: Instagram* @artistkaivanova)

«С днем рождения, малышка! У тебя всё получилось и ещё получится! Я очень тебя люблю! Твоя взрослая ты», — обратилась к своему «прошлому» актриса.