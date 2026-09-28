Актриса Светлана Иванова поделилась милым снимком из семейного архива
Российская актриса Светлана Иванова в день рождения показала свое детское фото
Российская актриса Светлана Иванова недавно отпраздновала 41-летие и поделилась с подписчиками милым кадром из семейного архива. В комментариях её поздравили не только поклонники, но и коллеги, среди них — Анастасия Меськова и Максим Виторган. Увидеть снимок можно в личном блоге звезды.
На чёрно-белом фото Иванова запечатлена в младенческом возрасте. Она обвела изображение в кадре тонким красным сердцем и оставила трогательную подпись.
«С днем рождения, малышка! У тебя всё получилось и ещё получится! Я очень тебя люблю! Твоя взрослая ты», — обратилась к своему «прошлому» актриса.Напомним, что Иванова родилась в Москве 26 сентября 1985 года. Интерес артистки к миру сцены дал о себе знать в школьные годы, когда подруга пригласила ее в театральный кружок. За два десятилетия своей карьеры Иванова сыграла более 100 ролей, многие из которых — главные.
На личном фронте у актрисы тоже все хорошо. Светлана замужем за режиссером Джаником Файзиевым, и сейчас в их семье подрастают две дочери. Подробности читайте в материале «Радио 1».