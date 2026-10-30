Свыше 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города
В ночь на 30 октября более 20 самолетов, направлявшихся в столичные аэропорты, изменили свой курс. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее все четыре основных пассажирских аэропорта Московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — временно приостановили работу. В пресс-службе Росавиации пояснили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.
Часть рейсов, следовавших в Домодедово из Баку и Калининграда, отправили на посадку в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Двенадцать самолетов, летевших во Внуково, взяли курс на другие города, включая Минск и Ярославль. Рейсы из Санкт-Петербурга и Баку вернулись в пункты вылета. Около 15 воздушных судов, следовавших в Шереметьево, также изменили маршрут — они направились в том числе в Казань и Саратов.
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