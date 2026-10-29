В Воронежской области грибник нашел человеческий череп на трассе
В Воронежской области грибник обнаружил человеческие останки на обочине трассы «Панино — Тимирязевский». Об этом информирует «TV.Губерния».
Уточняется, что местный житель нашел на дороге череп и незамедлительно сообщил об этом в правоохранительные органы. По словам очевидцев, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Согласно информации источника, от тела остались только кости.
По факту обнаружения останков следственные органы региона начали проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты также проверят базу данных пропавших лиц, чтобы попытаться установить личность погибшего.
Ранее сообщалось, что двое туристов погибли при обрушении скалы в турецкой Каппадокии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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