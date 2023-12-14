«Подкинули труп»: в Тюмени на входе в поликлинику нашил тело молодого мужчины

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В Тюмени 13 декабря мужчина умер на входе в поликлинику. Об этом сообщает 72.RU.
Как рассказал свидетель, к больнице труп якобы подкинули, после чего медики вызвали сотрудников полиции. На входе поставили ширму, чтобы не пугать посетителей медучреждения.
Также существует версия, что мужчина скончался в момент, когда двое товарищей несли его к больнице. Есть информация о том, что мужчины употребляли какие-то запрещенные вещества и он скончался когда его начали заносить в поликлинику.
Факт гибели мужчины подтвердили и в региональном следственном комитете. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали мужчину, который убил отца, спрятал тело в сарае, после чего заявил о его пропаже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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