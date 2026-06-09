Спасатели потушили пожар на месте взрыва газопровода в Дагестане
Факельное горение на месте взрыва газопровода в Дагестане ликвидировали, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. В результате инцидента пострадал один человек.
По предварительной версии, причиной возгорания стала разгерметизация трубопровода. Об этом рассказал руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов в беседе с РЕН ТВ. Взрыв оказался настолько мощным и ярким, что его заметили в соседних поселках, в том числе в Хасавюрте, который расположен в 20 км от эпицентра событий.
Как сообщил корреспондент телеканала, существовала угроза второго хлопка, так как рядом с местом происшествия проходит нефтяная труба. В региональном Минздраве уточнили, что в результате пожара пострадал один местный житель, который пытался снять происходящее на видео.
Напомним, взрыв газопровода с последующим возгоранием произошел на участке трубы между населенными пунктами Гельбах и Бавтугай в Кизилюртовском районе. Из зоны ЧП спасатели эвакуировали более 100 человек.
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