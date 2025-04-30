СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре

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Самодельные взрывные устройства (СВУ) случайно сдетонировали в квартире двух украинских диверсантов в Югре. При помощи взрывчатки они планировали совершить подрыв военнослужащего, сообщает Telegram-канал Mash.
Всё произошло 12 апреля, когда мужчины собирали бомбы. После детонации произошло разрушение двух квартир. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек, включая двух завербованных СБУ мужчин. Пострадавшим диагностировали повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют гражданина Молдавии, который, по предварительной версии, доставлял компоненты для СВУ в Россию на личном микроавтобусе. Транспортировка велась по маршруту Польша – Литва – Белоруссия – Россия. Компоненты будущих бомб камуфлировались в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их мужчине агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Иваново-Франковске.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
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В настоящее время правоохранительные органы проверяют гражданина Молдавии, который, по предварительной версии, доставлял компоненты для СВУ в Россию на личном микроавтобусе. Транспортировка велась по маршруту Польша – Литва – Белоруссия – Россия. Компоненты будущих бомб камуфлировались в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их мужчине агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Иваново-Франковске.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.
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Анастасия Чинкова