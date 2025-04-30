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СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре

Фото: iStock/aerogondo

Фото: iStock/aerogondo

Самодельные взрывные устройства (СВУ) случайно сдетонировали в квартире двух украинских диверсантов в Югре. При помощи взрывчатки они планировали совершить подрыв военнослужащего, сообщает Telegram-канал Mash.
Всё произошло 12 апреля, когда мужчины собирали бомбы. После детонации произошло разрушение двух квартир. В результате произошедшего были госпитализированы пять человек, включая двух завербованных СБУ мужчин. Пострадавшим диагностировали повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют гражданина Молдавии, который, по предварительной версии, доставлял компоненты для СВУ в Россию на личном микроавтобусе. Транспортировка велась по маршруту Польша – Литва – Белоруссия – Россия. Компоненты будущих бомб камуфлировались в аккумуляторном шуруповёрте и ароматической свече. Передавал их мужчине агент украинских спецслужб Валентин Павлюк в Иваново-Франковске.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, покушении на убийство и умышленном повреждении имущества.

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В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь
30 апреля 2025, 10:25

Фото: iStock/DmyTo

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как трое пожарных, задействованных в тушении лесных возгораний в Тунгокоченском муниципальном округе Забайкальского края, перестали выходить на связь, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК России по региону.
Инцидент произошёл 23 апреля текущего года. Сотрудники противопожарной службы покинули территорию расположения сил, направившихся на ликвидацию пожара, и не выходили на связь с коллегами и руководством. В результате следствием было принято решение начать расследование обстоятельств происшествия.

Согласно официальным заявлениям ведомства, предприняты необходимые меры для установления точного местонахождения пожарных и выявления причин произошедшего.

На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#происшествия
#расследование
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На депутата Госдумы Милонова напали в вейп-ларьке в Ростове
30 апреля 2025, 10:08

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)

В Ростове-на-Дону на депутата Госдумы Виталия Милонова было совершено нападение в ларьке с контрафактными вейпами. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.
Нападение произошло после посещения Милоновым кафедрального собора. На выходе он увидел ларёк с большими витринами, где продавали вейпы. Депутат отметил, что большинство изделий не имели обязательных марок и знаков качества, что указывало на возможную подделку.

Милонов оперативно вызвал полицейских, которые прибыли и приступили к осмотру продукции. В один момент в ларёк ворвался неадекватный мужчина, который начал толкать депутата и полицейских.

По словам парламентария, напавший находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дебошира оперативно задержали и доставили в отдел.

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#ростовская область
#контрафакт
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Daily Mirror: шотландец месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой
30 апреля 2025, 02:31

Фото: iStock/fpwing

Житель шотландского округа Перт-энд-Кинросс месяцами подглядывал за 65-летней пенсионеркой, которая является его соседкой. Об этом сообщает Daily Mirror.
Инцидент произошел в городе Питлохри. Как оказалось, сосед женщины, 49-летний Эндрю Томас, прикрепил мобильный телефон к одному из горшков с цветами в ее спальне. Когда устройство было обнаружено, на нем велась видеосъемка. В общем Томас записал 34 ролика на 40 часов и 45 минут.

По признанию мужчины, он разместил телефон в доме пенсионерки, так как испытывал к ней романтическое влечение. По словам адвоката, Томас рассчитывал, что дружба с пенсионеркой перерастет в нечто большее.

В итоге мужчина приговорен к 300 часам общественных работ. К тому же его внесли в список лиц, которые совершили преступление против сексуальной неприкосновенности. Теперь Томас сможет вступить в близкие отношения с женщиной только после предупреждения социальных служб.

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Суд 6 мая рассмотрит дело о взыскании с Фургала свыше 8,5 миллиардов рублей
29 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Хабаровский краевой суд 6 мая рассмотрит жалобы, по которым с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут взыскать свыше 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
«Результатом деятельности обществ-ответчиков под руководством Фургала стало получение обществами дохода за период с 2008-2019 гг. в размере 8 596 234 308 руб., который фактически являлся доходом Фургала и который последний не задекларировал и скрыл от контролирующих органов, равно как и скрыл имеющиеся между ним и обществами-ответчиками имущественные отношения и обязательства, что позволило ему совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и власти», — цитирует иск агентство.

Согласно судебным материалам, Индустриальный районный суд Хабаровска в середине декабря прошлого года постановил, что с Фургала и ряда компаний требуется взыскать 8,5 миллиардов рублей. Это было сделано по иску Генеральной прокуратуры РФ. Следствие постановило, что таким образом бывший губернатор получал доход через подставных лиц в тот момент, когда он уже находился на госслужбе. Фактически Фургал нарушал закон о противодействии коррупции.

Ранее Сергей Фургал был приговорен к 22 годам колонии за два убийство и одно покушении в составе группы лиц.

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#суд
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#следствие
#рф
#хабаровский край
#коррупция
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В Петербурге задержали мужчину, публиковавшего посты в поддержку РДК*
29 апреля 2025, 17:13

Фото: iStock/undefined undefined

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
«В марте 2024 года 23-летний местный житель опубликовал в мессенджере Telegram ряд комментариев в поддержку деятельности запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"*», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность россиянина, обвиняемого в разглашении гостайны, пишет «Петербургский дневник».

По данным издания, мужчина занимал должность в одной из администраций Санкт-Петербурга, и имел доступ к секретной информации. Он передал электронную копию секретного документа другому человеку, у которого доступа не было.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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*признана террористической, запрещена в РФ
#суд
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