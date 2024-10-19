Священная река в Индии покрылась ядовитой пеной

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В Индии токсичной пеной покрылась река Ямуна, протекающая через столицу Нью-дели. Об этом сообщают местные издания Times of India и Hindustan Times (HT). Отмечается, что причиной тому стал сброс сточных вод с канализации, которых сливают в реку ежедневно в объеме 3,6 млрд литров.
«Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж», — пишет одна из газет.По информации издания, густая пена крайне ядовита, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак. Ситуацию усугубляет и скорое празднование Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября. По традиции в этот день проходят массовые омовения в реке.
Власти объявили о применении специальных пеногасителей, чтобы снизить риски для местного населения.
Ямуна — самый большой приток главной водной артерии Индии — реки Ганг. При этом Ямуна считается одной из самых грязных рек в мире.
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Данил Пономарев