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Священная река в Индии покрылась ядовитой пеной

HT: индийская река Ямуна покрылась токсичной пеной из-за сброса сточных вод
19 октября 2024, 16:41
Фото: iStock/Kwangmoozaa

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В Индии токсичной пеной покрылась река Ямуна, протекающая через столицу Нью-дели. Об этом сообщают местные издания Times of India и Hindustan Times (HT). Отмечается, что причиной тому стал сброс сточных вод с канализации, которых сливают в реку ежедневно в объеме 3,6 млрд литров.
«Токсичная пена плавает по реке Ямуна в районе Калинди Кундж», — пишет одна из газет.
По информации издания, густая пена крайне ядовита, так как в ней содержатся фосфаты и аммиак. Ситуацию усугубляет и скорое празднование Чхатх Пуджа, который состоится 5 ноября. По традиции в этот день проходят массовые омовения в реке.



Власти объявили о применении специальных пеногасителей, чтобы снизить риски для местного населения.

Ямуна — самый большой приток главной водной артерии Индии — реки Ганг. При этом Ямуна считается одной из самых грязных рек в мире.

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#реки
#традиции
#экология
#индия
#загрязнение реки
Baza: эвакуация дома и поликлиники произошла из-за прорыва газа в Москве
19 октября 2024, 17:14

Фото: istockphoto/filmfoto

Эвакуация поликлиники и жилого дома произошла в столице в связи с прорывом газа рядом с посольством Китая на Мосфильмовской улице.
Как уточняет Baza, газовая труба была пробита при строительных работах рядом с домом 31а. Место происшествия оцепили, всего эвакуировано 200 человек.

Перед этим сообщалось, что при разборе завалов дома в Кирсанове под Тамбовом, где взорвался бытовой газ, обнаружили тело четвертого человека. По последним данным спасателей, пострадало девять человек. Из них шестеро в районной больнице, еще двое госпитализированы в область.

Оперативные службы ликвидировали возгорание на площади в полторы сотни «квадратов». Глава региона Максим Егоров ввел режим ЧС.

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Священная река в Индии покрылась ядовитой пеной

Daily Post: в Нигерии в третий раз за неделю сбоит энергосистема

Россиянин поделился подробностями пожара в турецком отеле
#россия
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#газ
#эвакуация
#новости
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Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
Тело четвертого погибшего обнаружили в жилом доме в Кирсанове, где взорвался газ
19 октября 2024, 16:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Тело четвёртого погибшего обнаружено при разборе завалов дома в Кирсанове Тамбовской области, где ранее произошел взрыв бытового газа. Об этом проинформировали в МЧС России.
По данным ведомства, в результате ЧП девять человек пострадали. Шесть из них находятся в терапевтическом отделении районной больницы города, двоих пострадавших госпитализировали в областное медучреждение.

Напомним, сегодня, 19 октября, в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Сотрудники оперативных служб потушили огонь, который возник после взрыва, на площади 150 квадратов. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим ЧС.

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#губернатор
#прокуратура
#чп
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#чс
#взрыв бытового газа
#сотрудники
#режим
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Daily Post: в Нигерии в третий раз за неделю сбоит энергосистема
19 октября 2024, 16:05

Фото: istockphoto/kylieellway

Масштабный сбой в энергосистеме происходит в третий раз в Нигерии, люди сидят без электроэнергии по всей стране, пишет издание Daily Post. Причин сбоя журналисты не привели.
«Национальная энергетическая система Нигерии снова вышла из строя. Это уже третий раз за неделю», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в одном из отелей Турции произошел пожар. По словам россиянина-очевидца, люди не паниковали, а спасатели помогали им выбраться с балконов. Мужчина подчеркнул, что видел большое количество дыма. На происшествие сбежались отдыхающие с пляжа.

Кроме того, в результате пожара погибли двое пенсионеров в Волгограде, обстоятельства выясняются.

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#мир
#нигерия
#электричество
#электроэнергия
#новости
#сбой
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Россиянин поделился подробностями пожара в турецком отеле
19 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/Distortion Media

Отдыхающий в Турции россиянин, ставший очевидцем пожара в отеле Imperial Sunland resort, отметил, что спасатели доставали людей с балконов здания.
Он также заявил, что особой паники среди людей не было, а все службы работали слаженно.

«С момента первой пожарной машины видел пожар. Люди говорили, что вроде начался пожар над кухней. Паники не заметил, всё было слаженно. Спецслужбы приехали быстро, машин было много. С той стороны я видел, что лестницу приставляли к балконам и люди спускались. Пострадавших не видел, видел только проживающих, которые заметили дым и с пляжа и прибежали. Открытого огня с этой стороны отеля не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру турист.

Собеседник издания также отметил большое количество дыма во время происшествия.

А в Волгограде двое пенсионеров погибли из-за пожара, возникшего, предположительно из-за гироскутера на зарядке. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой источники «НовостиВолгограда.ру», по утверждениям регионального СУ СКР, всё произошло в то время, когда пенсионеры спали. Предполагается, что вспыхнула розетка, к которой был подключен гироскутер. Сейчас СКР проводит проверку по данному инциденту.

Ранее в Ростове-на-Дону произошёл взрыв на территории машиностроительного завода.

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#отель
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Митрополит Черкасский получил сотрясение и ожоги при нападении на собор УПЦ
19 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Митрополит Черкасский Феодосий получил сотрясение мозга, ожоги кожи и глаз, когда его избили раскольники ПЦУ при нападении на Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской епархии в своем телеграм-канале. Отмечается, что ему прописали лечение и строгий постельный режим.
«У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим», — указано в публикации.
При этом, отмечает епархия, несмотря на состояние здоровья митрополита, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить его арест, сменив с ночного на круглосуточный.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.

Напомним, около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

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В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе
19 октября 2024, 15:13

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на территории машиностроительного завода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175. На месте происшествия были видны клубы черного дыма.

Уточняется, что площадь всего здания, где возникло возгорание, составляет 900 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы четыре автоцистерны и 20 сотрудников оперативных служб.

В 14:20 мск пожар локализовали на 200 квадратных метрах, а в 14:35 мск открытое горение ликвидировали, добавили в пресс-службе ведомства. ​Отмечается, что данные о пострадавших не поступали.

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#режим
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«Единственный вопрос»: что не дает покоя коллегам убитого в Забайкалье участкового
Коллеги убитого в Забайкалье участкового не знают, почему он не применил оружие
19 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/blinow61

Участковый из Забайкалья, которого зарубили топором в селе Смоленка под Читой, перед смертью не стал применять оружие. Этот вопрос не дает покоя коллегам погибшего полицейского, сообщает РИА Новости.
Напомним, все произошло в ночь на 3 июня, когда участковый приехал по вызову о семейном скандале. Во время разбирательств мужчина набросился на него с кулаками, а после зарубил топором.

Погрузив тело участкового в багажник его машины, убийца забрал его пистолет, посадил за руль свою сожительницу и попытался скрыться.
«Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием», — рассказала одна из коллег погибшего.
Рецидивиста, по данным агентства, удалось поймать благодаря, в том числе, системе в служебной машине убитого — она отправила сигнал об открытии багажника, хотя полицейский должен был находиться внутри дома.

16 октября суд вынес приговор — пожизненное лишение свободы. Столь суровое наказание фигурант получил не только за убийство полицейские, но и за хищение огнестрела, угон, уничтожение чужого имущества.

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После ЧП с грузовым судном на Сахалине обнаружены тела трех человек
После ЧП с судном на Сахалине обнаружены тела трех человек, еще двоих ищут
19 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тела троих человек найдены после инцидента с грузовым судном на Сахалине. Об этом сообщило восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Telegram-канале.
Уточняется, что одного человека госпитализировали, еще двое не пострадали. В настоящее время продолжаются поиски еще двух человек.

Сегодня, 19 октября, к месту происшествия отправили вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Всего в поисках пропавших участвуют 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек.

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Глава «Турбазовских» Сергей Чащин умер дома под Челябинском
19 октября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/OlFedv

Глава преступной группировки «Турбазовские» Сергей Чащин умер под Челябинском у себя дома. Об этом пишет портал 74.RU. Мужчине был 51 год, причины смерти сейчас выясняются.
«В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой», — пояснил журналистам источник.
Чащин был известен по делу об организации двух убийств и покушении на третье. Также ему предъявляли статью о бандитизме и участии в преступном сообществе.

Мужчину взяли сотрудники ФСБ в ноябре 2012 года, а летом 2014-го он получил 13 лет колонии строгого режима. С учетом отбытого в изоляторе срока, Чащину оставалось 11,5 года.

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