В Екатеринбурге зафиксированы новые случаи мошенничества через мессенджеры
В Екатеринбурге зарегистрированы два новых случая мошенничества с использованием мессенджеров. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник городского УМВД России полковник полиции Виктор Позняк.
По словам представителя правоохранительных органов, общая сумма ущерба составила почти один миллион рублей: 600 тысяч рублей в первом случае и около 350 тысяч — во втором. Злоумышленники применяют традиционную схему: сначала вводят жертву в заблуждение, сообщая о взломе персональных данных, а затем утверждают, что деньги якобы были переведены в недружественные страны.
Позняк также отметил общий рост мошенничеств в городе. За первый квартал 2025 года было зафиксировано 1085 случаев обмана, что на 28% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Общий финансовый ущерб жителей составил 939 миллионов рублей. Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и не сообщать конфиденциальную информацию неизвестным лицам.
