В Екатеринбурге зафиксированы новые случаи мошенничества через мессенджеры

20 августа 2025, 13:42

Фото: iStock/Владимир Астапкович

В Екатеринбурге зарегистрированы два новых случая мошенничества с использованием мессенджеров. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник городского УМВД России полковник полиции Виктор Позняк.