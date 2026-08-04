«Якут» и «Татарин» ответят за убийство 30-летней давности в Серове

04 августа 2026, 21:36

В Серове задержали троих подозреваемых по делу об убийстве 1999 года

Фото: Istock/Akintevs

В Серове задержали подозреваемых по делу об убийстве, которое почти 30 лет оставалось нераскрытым. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.