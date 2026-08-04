«Якут» и «Татарин» ответят за убийство 30-летней давности в Серове
В Серове задержали подозреваемых по делу об убийстве, которое почти 30 лет оставалось нераскрытым. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
В заказном убийстве 1999 года фигурируют трое задержанных. Ещё одна предполагаемая соучастница находится в больнице.
Раскрытию способствовала совместная работа полиции, СКР и ФСБ. Сыщики нашли свидетелей и вышли на организаторов и исполнителя. Среди задержанных — неоднократно судимый мужчина по кличке Якут и его подельник Татарин. Заказчицами выступили местная жительница и её дочь.
Они решили избавиться от знакомой, которую считали причастной к гибели родственника. Для исполнения замысла привлекли посредника и киллера. Жертву задушили в квартире, после чего вывезли тело и сбросили его в водоём. Расследование продолжается.
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