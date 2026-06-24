Священник скинул жену с обрыва ради 16-летней прихожанки

24 июня 2026, 23:02

Daily Mail: пастор ответит перед судом в США спустя 20 лет после смерти жены

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В США арестовали бывшего священника по обвинению в убийстве жены, погибшей при падении со скалы 20 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.