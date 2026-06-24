Священник скинул жену с обрыва ради 16-летней прихожанки
В США арестовали бывшего священника по обвинению в убийстве жены, погибшей при падении со скалы 20 лет назад. Об этом пишет Daily Mail.
В штате Юта правоохранительные органы задержали 49-летнего Дэвида Вандера Мира, бывшего пастора, которому предъявили обвинения в убийстве и страховом мошенничестве. Поводом для пересмотра дела стали новые показания свидетелей, пролившие свет на обстоятельства трагедии, произошедшей в национальном парке Сион в августе 2006 года.
На протяжении почти двух десятилетий инцидент с супругой Вандера Мира, 25-летней Бернадетт, официально считался несчастным случаем. По версии мужчины, во время утренней фотосессии на обрыве Ангелс-Лендинг он на мгновение отвлекся, после чего услышал крик и увидел, как жена падает с высоты около 1700 метров.
Однако в 2022 году следователи установили, что на момент гибели женщины у пастора была тайная связь с 16-летней прихожанкой из молодежной церковной группы. Как выяснилось, Вандер Мир на протяжении нескольких лет встречался с несовершеннолетней, приобрел для нее скрытый от посторонних мобильный телефон и снимал квартиру для свиданий. За день до трагедии девушка объявила о разрыве отношений, сославшись на его брак. В ответ на это, по словам свидетельницы, священник заявил, что их воссоединение возможно только в том случае, если его жена исчезнет.
После смерти Бернадетт Вандер Мир получил страховую выплату в размере 567,4 тысячи долларов, вел роскошный образ жизни и в 2008 году женился на той самой девушке. Пара развелась в 2025 году из-за новых измен со стороны бывшего пастора.
Родители погибшей с самого начала выражали сомнения в версии о случайном падении. Отец Бернадетт утверждал, что его дочь не могла сорваться со скалы, а мать рассказала, что женщина планировала подать на развод из-за неверности мужа. Переломным моментом в деле стала информация, переданная полиции в 2025 году бывшим начальником Вандера Мира Барри Даймондом, который указал на многочисленные несоответствия в его показаниях.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей в ожидании судебного заседания. Прокуратура округа Вашингтон продолжает расследование, опрашивая бывших прихожан церкви, где служил Вандер Мир.
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