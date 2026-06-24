Девочка-квадробер убила родителей и разослала фото с их трупами одноклассникам
В Нидерландах 15-летняя девочка-квадробер расправилась со своими родителями и собакой, после чего разослала фотографии с места происшествия одноклассникам. Об этом пишет газета The New York Post.
По информации издания, погибшими оказались 53-летние мужчина и женщина. Один из школьников рассказал, что увидел на снимках: отец лежал на полу, а мать — на кровати, у обоих были открыты глаза. Местная полиция отказалась комментировать произошедшее и призвала не распространять эти кадры в соцсетях.
Как пишут СМИ, у подростка были проблемы с самоопределением. Она часто подражала собаке — ползала на четвереньках и лаяла с друзьями в школьных коридорах.
Ранее необычный инцидент произошел в Москве. Двое 18-летних квадроберов гуляли в парке в пойме реки Битцы, когда к ним подошли неизвестные. Один из злоумышленников достал нож и потребовал отдать атрибутику — маски и лапки. Испугавшись угроз, молодые люди выполнили требования нападавших.
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