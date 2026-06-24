Девочка-квадробер убила родителей и разослала фото с их трупами одноклассникам

24 июня 2026, 09:13

NYP: девочка-квадробер зарезала родителей и собаку в Нидерландах

Фото: iStock/Diy1

В Нидерландах 15-летняя девочка-квадробер расправилась со своими родителями и собакой, после чего разослала фотографии с места происшествия одноклассникам. Об этом пишет газета The New York Post.