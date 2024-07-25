Связала, избила и утопила в ванне: раскрыты страшные подробности убийства 6-летнего Далера

В Свердловской области сдвинулось уголовное дело в отношении 35-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего ребенка, которого она взяла под опеку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и все материалы передали в суд. Вместе с женщиной будут судить 20-летнего племянника, так как следствие полагает, что он помогал тете жестоко издеваться над мальчиком.