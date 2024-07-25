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Связала, избила и утопила в ванне: раскрыты страшные подробности убийства 6-летнего Далера

Дело о жестоком убийстве 6-летнего ребенка передали в Свердловский областной суд
25 июля 2024, 16:00
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Свердловской области сдвинулось уголовное дело в отношении 35-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего ребенка, которого она взяла под опеку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и все материалы передали в суд. Вместе с женщиной будут судить 20-летнего племянника, так как следствие полагает, что он помогал тете жестоко издеваться над мальчиком.
В страшных подробностях случившегося разбиралась редакция «Радио 1».

Пропал мальчик: худощавый, глаза карие, волосы русые

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области


Все началось год назад, 26 июня 2023 года, когда волонтеры объявили о поисках 6-летнего Далера. В тот день Наумова, мать троих детей и опекунша еще троих, включая старшую сестру пропавшего, сообщила о случившемся в полицию. Женщина заявила, что ребенок сбежал из дома рано утром, когда все домашние еще спали.

По данным «КП-Екатеринбург», Наумова тогда охотно давала комментарии, рассказывая, что Далер придумал себе вымышленного друга и сбежал «вместе с ним», а также о том, что мальчик мог подслушать ее слова о его возвращении в спецучреждение.

Однако через три дня все эти предположения опекунши были опровергнуты. Труп ребенка нашли в гараже, снятом семьей в аренду для хранения различного хлама. Изуродованное тело малыша полгода лежало в спортивной сумке.

Тогда же Наумова призналась, что Далер умер задолго до начала поисков — в декабре 2022 года. Следствие считает, что опекунша связала ребенка, избила металлической ложкой для обуви, а после утопила в ванне. Пытки, истязания и унижения мальчик терпел на протяжении трех лет, поясняет «КП-Екатеринбург».

Ребенок в «довесок» и служебный подлог

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
По информации издания, Далер изначально попал в семью, как «бонус». Наумова хотела приютить его старшую сестру, но в детдоме сказали, что не отдадут девочку без брата.

Муж женщины — военнослужащий, семья обеспеченная. Однако по возвращении из зоны СВО он узнал, что жена потратила 6,2 млн накоплений.

«Я получал около 350 тысяч рублей в месяц, находясь в командировке. Летом 2022-го еще три миллиона получил за ранение. Почти все деньги были потрачены на гаджеты и доставку еды из ресторанов. Банковская карта находилась в ее распоряжении», — цитируют мужа СМИ.

Еще одна графа доходов — выплаты за опеку над тремя детьми, ведь Наумова их не усыновляла. Малышей приняли в семью без приобретения родительских прав. Опекуны должны были обеспечивать, следить за получением образования и отчитываться о тратах.

Под статью попал и военнослужащий муж опекунши. Александра Наумова обвинили в истязаниях мальчика, его дело рассматривает гарнизонный военный суд. Вместе с ним срок грозит и бывшей соцработнице, которая полгода не проверяла условия взятых под опеку детей. Ее обвинили в служебном подлоге.

«Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утвержден и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых», — пояснили в свердловском СУ СКР.

Обливала кипятком, била шокером и морила голодом

Фото: УМВД по г. Екатеринбургу
Почерневшее гниющее тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже, из-за чего даже экспертиза не смогла сначала выявить причину смерти, и следователи инициировали собрание консилиума врачей.

Судя по вменяемым Наумовой статьям, одним из мотивов ее преступлений была национальная ненависть.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» племянник Наумовой, опекунша долгое время издевалась над ребенком — кормила до тошноты и наоборот морила голодом, держала в ледяной воде в ожидании приступов и судорог, обливала кипятком до серьезных ожогов и даже била электрошокером.

«Первое время Далер жил в семье нормально, но потом подрос и стал гиперактивным. Вероника с ним не справлялась. Хотела оформить инвалидность Далеру (тогда бы выплаты за опеку увеличились до 14 000 рублей, — прим. ред.). Но для этого нужен был серьезный диагноз. Она внушила ему, что у него есть воображаемый друг Костя. Вероника сама кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя. Еще она брезгливо относилась к Далеру, так как у него были волосы на спине. И Вероника заставляла других детей его мыть», — приводят слова племенника в издании.

Срок — до 20 лет колонии

Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Своей вины в убийстве мальчика Наумова не признала. Следствие вменяет опекунше нарушение сразу 7 статей УК:
  • убийство ребенка с особой жестокостью на почве национальной ненависти;
  • истязание с издевательствами и мучениями;
  • причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью на почве национальной ненависти;
  • незаконное лишение ребенка свободы;
  • вовлечение подростка в тяжкое преступление при помощи угроз;
  • неисполнение воспитательских обязанностей с жестоким обращением;
  • мошенничество для получения социальных выплат.
Максимальное наказание по ним — до 20 лет колонии.

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Обвиняемый в вымогательстве Щербаков скрылся в Турции
26 июля 2024, 09:53

Фото: istockphoto / simpson33

Следствие предоставило суду информацию о том, что Щербаков покинул страну в 2023 году и отправился в Турцию.
«Следствие сообщило суду, что в октябре 2023 года бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков выехал в Турцию. Эта информация следует из материалов дела», — сообщили в РИА Новости.

Ранее Щербакова объявили в розыск по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации — вымогательство.

Международный розыск был объявлен после информации о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу и вылетел в Турцию. Однако сведений о его возвращении или прибытии на родину нет.

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#розыск
#вымогательство
#следствие
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#новости
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В Красноярском крае поймали двух подростков-диверсантов
26 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / Yingko

В Красноярском крае суд признал двух подростков виновными в попытке совершения диверсии.
В качестве наказания они будут отбывать срок в воспитательной колонии, сообщили в ТАСС.

Красноярский краевой суд признал двух подростков виновными в попытке диверсии. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге, как сообщает суд.

«Красноярский краевой суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые пытались совершить диверсию. Один из них также был признан виновным в поджоге релейных шкафов в городе Уяре», — сообщает пресс-служба суда.

Подробности о том, какая именно попытка диверсии имелась в виду, в суде не уточнили. Один из подростков был приговорён к 5,5 годам воспитательной колонии, а другой — к 4 годам воспитательной колонии.

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ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве

Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ

В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший
#суд
#приговор
#фсб
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#служба
#подростки
#диверсанты
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ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве
26 июля 2024, 09:21

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Видео публикует РИА Новости.
На опубликованном ролике виден самолет авиакомпании Turkish Airlines после посадки, далее сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят. Во время допроса Серебряков сообщил, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины зимой прошлого года.




Напомним, в среду, 24 июля, на севере Москвы на парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

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В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки
26 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/irene_rebrova

Мужчину задержала полиция за похищение породистой собаки в Жуковском, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился хозяин собаки породы пекинес. Он рассказал, что гулял со своим питомцем и ненадолго зашёл в магазин на Молодёжной улице, а собаку на это время привязал поводком к столбу. А когда вернулся, собаки уже не было», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и в кратчайшие сроки установили, где живёт предполагаемый похититель. Оказалось, что это 30-летний местный житель. В его квартире был обнаружен и украденный пекинес. Собаку сразу вернули законному владельцу.

Похититель рассказал, что сам давно мечтал о таком питомце, но денег на покупку породистой собаки не было. Поэтому, увидев собаку без хозяина, он отвязал её и забрал себе.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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Серебряков признался, что собирал бомбу под машину под контролем куратора из СБУ
26 июля 2024, 09:00

Фото: iStock/MukundaDe

Задержанный по делу о подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве Евгений Серебряков признался, что заложил бомбу под машину, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. Это следует из видео, опубликованного ФСБ России.
«Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль», — рассказал он.

В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#взрыв
#мужчина
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Стало известно, сколько Серебрякову обещала СБУ за подрыв российского офицера
Серебряков рассказал, сколько ему обещала СБУ за подрыв российского офицера
26 июля 2024, 08:48

Фото: iStock/Pineapple Studio

СБУ обещала заплатить Евгению Серебрякову от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера, следует из видео, опубликованного ФСБ.
В среду на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков.

По его словам, на связь с СБУ он вышел самостоятельно в феврале 2023 года. Серебряков переписывался с куратором по имени Илья, тот предложил ему ликвидировать российского офицера.

«Я забрал компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Илья обещал также украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

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#автомобиль
#взрыв
#мужчина
#машины
#сбу
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В ЯНАО произошел взрыв на предприятии по добыче газа, есть погибший
26 июля 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

В результате взрыва на предприятии по добыче газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб один человек. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Уточняется, что еще восемь человек пострадали. Взрыв произошел около 3.00 по местному времени (01:00 мск). Согласно предварительной информации, взорвалась установка комплексной подготовки газа.

На место происшествия выехали представители прокуратуры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в торговом центре в Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв. Большая часть здания обрушилась, пострадали десять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы

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#газ
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Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы
В США переспавшую с двумя школьниками учительницу Риццителло выпустили из тюрьмы
26 июля 2024, 08:11

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В США учительницу из штата Нью-Джерси, которая переспала с двумя учениками, выпустили из тюрьмы. Об этом информирует Star News Group.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, заключили под стражу в начале июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по середину июня женщина состояла в интимных отношениях с восемнадцатилетним обучающимся.

В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году учительница неоднократно занималась сексом еще с одним школьником. Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение основывается на том, что женщина ранее не была судима, замужем и является матерью двоих малолетних детей.

При этом Риццителло должна отчитываться перед правоохранительными органами раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, не владеть оружием и заняться поисками нового места работы. Также обвиняемой запретили появляться на территории учебного заведения, где она преподавала.

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#обвинение
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#язык
#секс
#школьники
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Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве
Обвиняемый в подрыве машины мог быть записан в Сети как «‎Хохлятский Странец»
26 июля 2024, 07:31

Фото: istockphoto/trikolor

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков мог быть записан у других контактов как «‎Женя Конфеты» и «‎Хохлятский Странец». Об этом информирует РИА Новости.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились женщина и мужчина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. Ранее сообщалось, что его профиль «ВКонтакте» назван по-украински — «Євген Серебряков».

Из баз данных, в которых можно найти Серебрякова, среди его возможных имен в сети, которые он мог сам выбирать для себя, так и быть записанным у других, значатся следующие варианты: «Евгений Малдерович», «Evgeny Malderovich», «Женя Конфеты Хохлятский Странец», «Женя Конфеты», «Євген Серебряков», «Євген Москва», «Yevgen Serebryakov», «Evgeny Serebryakov», «Evgeny», «Evgeniy», «Евгений Серебряков», «Евгений», «Серебряков Евгений».

Он указал в своей анкете адреса мест, где проживал в разные периоды жизни. Это Москва, где он провел последние годы, Урюпинск, где он закончил школу, а также Волгоград и Одинцово.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в подрыве машины в Москве хорошо учился и получил стипендию. Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.

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Стало известно, где служил мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля на севере Москвы

Стала известна возможная причина взрыва автомобиля в Москве
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#взрыв
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#мужчина
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