Связала, избила и утопила в ванне: раскрыты страшные подробности убийства 6-летнего Далера

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В Свердловской области сдвинулось уголовное дело в отношении 35-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 6-летнего ребенка, которого она взяла под опеку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и все материалы передали в суд. Вместе с женщиной будут судить 20-летнего племянника, так как следствие полагает, что он помогал тете жестоко издеваться над мальчиком.
В страшных подробностях случившегося разбиралась редакция «Радио 1».
Все началось год назад, 26 июня 2023 года, когда волонтеры объявили о поисках 6-летнего Далера. В тот день Наумова, мать троих детей и опекунша еще троих, включая старшую сестру пропавшего, сообщила о случившемся в полицию. Женщина заявила, что ребенок сбежал из дома рано утром, когда все домашние еще спали.
По данным «КП-Екатеринбург», Наумова тогда охотно давала комментарии, рассказывая, что Далер придумал себе вымышленного друга и сбежал «вместе с ним», а также о том, что мальчик мог подслушать ее слова о его возвращении в спецучреждение.
Однако через три дня все эти предположения опекунши были опровергнуты. Труп ребенка нашли в гараже, снятом семьей в аренду для хранения различного хлама. Изуродованное тело малыша полгода лежало в спортивной сумке.
Тогда же Наумова призналась, что Далер умер задолго до начала поисков — в декабре 2022 года. Следствие считает, что опекунша связала ребенка, избила металлической ложкой для обуви, а после утопила в ванне. Пытки, истязания и унижения мальчик терпел на протяжении трех лет, поясняет «КП-Екатеринбург».
По информации издания, Далер изначально попал в семью, как «бонус». Наумова хотела приютить его старшую сестру, но в детдоме сказали, что не отдадут девочку без брата.
Муж женщины — военнослужащий, семья обеспеченная. Однако по возвращении из зоны СВО он узнал, что жена потратила 6,2 млн накоплений.
Еще одна графа доходов — выплаты за опеку над тремя детьми, ведь Наумова их не усыновляла. Малышей приняли в семью без приобретения родительских прав. Опекуны должны были обеспечивать, следить за получением образования и отчитываться о тратах.
Под статью попал и военнослужащий муж опекунши. Александра Наумова обвинили в истязаниях мальчика, его дело рассматривает гарнизонный военный суд. Вместе с ним срок грозит и бывшей соцработнице, которая полгода не проверяла условия взятых под опеку детей. Ее обвинили в служебном подлоге.
Почерневшее гниющее тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже, из-за чего даже экспертиза не смогла сначала выявить причину смерти, и следователи инициировали собрание консилиума врачей.
Судя по вменяемым Наумовой статьям, одним из мотивов ее преступлений была национальная ненависть.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» племянник Наумовой, опекунша долгое время издевалась над ребенком — кормила до тошноты и наоборот морила голодом, держала в ледяной воде в ожидании приступов и судорог, обливала кипятком до серьезных ожогов и даже била электрошокером.
Своей вины в убийстве мальчика Наумова не признала. Следствие вменяет опекунше нарушение сразу 7 статей УК:
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Пропал мальчик: худощавый, глаза карие, волосы русыеФото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области
Все началось год назад, 26 июня 2023 года, когда волонтеры объявили о поисках 6-летнего Далера. В тот день Наумова, мать троих детей и опекунша еще троих, включая старшую сестру пропавшего, сообщила о случившемся в полицию. Женщина заявила, что ребенок сбежал из дома рано утром, когда все домашние еще спали.
По данным «КП-Екатеринбург», Наумова тогда охотно давала комментарии, рассказывая, что Далер придумал себе вымышленного друга и сбежал «вместе с ним», а также о том, что мальчик мог подслушать ее слова о его возвращении в спецучреждение.
Однако через три дня все эти предположения опекунши были опровергнуты. Труп ребенка нашли в гараже, снятом семьей в аренду для хранения различного хлама. Изуродованное тело малыша полгода лежало в спортивной сумке.
Тогда же Наумова призналась, что Далер умер задолго до начала поисков — в декабре 2022 года. Следствие считает, что опекунша связала ребенка, избила металлической ложкой для обуви, а после утопила в ванне. Пытки, истязания и унижения мальчик терпел на протяжении трех лет, поясняет «КП-Екатеринбург».
Ребенок в «довесок» и служебный подлогФото: СУ СК РФ по Свердловской области
По информации издания, Далер изначально попал в семью, как «бонус». Наумова хотела приютить его старшую сестру, но в детдоме сказали, что не отдадут девочку без брата.
Муж женщины — военнослужащий, семья обеспеченная. Однако по возвращении из зоны СВО он узнал, что жена потратила 6,2 млн накоплений.
«Я получал около 350 тысяч рублей в месяц, находясь в командировке. Летом 2022-го еще три миллиона получил за ранение. Почти все деньги были потрачены на гаджеты и доставку еды из ресторанов. Банковская карта находилась в ее распоряжении», — цитируют мужа СМИ.
Еще одна графа доходов — выплаты за опеку над тремя детьми, ведь Наумова их не усыновляла. Малышей приняли в семью без приобретения родительских прав. Опекуны должны были обеспечивать, следить за получением образования и отчитываться о тратах.
Под статью попал и военнослужащий муж опекунши. Александра Наумова обвинили в истязаниях мальчика, его дело рассматривает гарнизонный военный суд. Вместе с ним срок грозит и бывшей соцработнице, которая полгода не проверяла условия взятых под опеку детей. Ее обвинили в служебном подлоге.
«Изготовленный подложный официальный документ впоследствии был утвержден и стал основанием для продолжения получения женщиной-опекуном выплат на опекаемого ребенка, которого уже не было в живых», — пояснили в свердловском СУ СКР.
Обливала кипятком, била шокером и морила голодомФото: УМВД по г. Екатеринбургу
Почерневшее гниющее тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже, из-за чего даже экспертиза не смогла сначала выявить причину смерти, и следователи инициировали собрание консилиума врачей.
Судя по вменяемым Наумовой статьям, одним из мотивов ее преступлений была национальная ненависть.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» племянник Наумовой, опекунша долгое время издевалась над ребенком — кормила до тошноты и наоборот морила голодом, держала в ледяной воде в ожидании приступов и судорог, обливала кипятком до серьезных ожогов и даже била электрошокером.
«Первое время Далер жил в семье нормально, но потом подрос и стал гиперактивным. Вероника с ним не справлялась. Хотела оформить инвалидность Далеру (тогда бы выплаты за опеку увеличились до 14 000 рублей, — прим. ред.). Но для этого нужен был серьезный диагноз. Она внушила ему, что у него есть воображаемый друг Костя. Вероника сама кусала его и говорила, что это сделал его друг Костя. Еще она брезгливо относилась к Далеру, так как у него были волосы на спине. И Вероника заставляла других детей его мыть», — приводят слова племенника в издании.
Срок — до 20 лет колонииФото: ГУ МВД по Свердловской области
Своей вины в убийстве мальчика Наумова не признала. Следствие вменяет опекунше нарушение сразу 7 статей УК:
- убийство ребенка с особой жестокостью на почве национальной ненависти;
- истязание с издевательствами и мучениями;
- причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью на почве национальной ненависти;
- незаконное лишение ребенка свободы;
- вовлечение подростка в тяжкое преступление при помощи угроз;
- неисполнение воспитательских обязанностей с жестоким обращением;
- мошенничество для получения социальных выплат.
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Данил Пономарев