Связанного с ЧВК «Вагнер» офицера обнаружили утонувшим на озере в Карелии

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Служившего в Сирии в составе частной военной компании «Вагнер» офицера Андрея Ткаченко (имя по данным «Фонтанки») обнаружили мертвым на озере в Карелии, проинформировали в МЧС. Мужчина жил в Ленобласти, утром он пошел с другом на рыбалку, пишет портал 47news, ссылаясь на супругу Ткаченко Юлию.
«Совсем недавно вернулся с СВО», - комментировала она.Военного искали с конца октября. Известно, что 28 числа прошлого месяца Ткаченко с другом и сыном друга арендовали лодку, выйдя на Сегозеро.
Начался шторм, лодку перевернуло в 400 метрах от берега, мальчик смог добраться до суши, тело его отца выкинуло на берег чуть позже, а затем обнаружили и тело Андрея Ткаченко.
Погибший получил три ордена Мужества, а также две медали «За отвагу». По словам его супруги, в последнее время мужчина руководил службой безопасности в одной из компаний.
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Никита Кротов