В Ростовской области лесной пожар охватил более 170 гектаров
В Цимлянском районе Ростовской области произошёл крупный лесной пожар. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.
В ведомстве уточнили, что угрозы для населённых пунктов нет. В настоящее время сотрудники МЧС России участвуют в тушении возгорания. Пламя охватило порядка 170 гектаров.
К работам привлекли не только спасателей, но и специалистов лесного хозяйства и добровольцев-пожарных. Всего на месте задействовано более 100 человек и 45 единиц техники. Пожарные продолжают борьбу с огнём и держат ситуацию под контролем.
До этого сообщалось о серьёзном пожаре в Санкт-Петербурге. Там загорелась мансарда 19-этажного дома в элитном ЖК.
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