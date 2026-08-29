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В Ростовской области лесной пожар охватил более 170 гектаров

Фото: Istock/Akmamapreneur

В Цимлянском районе Ростовской области произошёл крупный лесной пожар. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.



В ведомстве уточнили, что угрозы для населённых пунктов нет. В настоящее время сотрудники МЧС России участвуют в тушении возгорания. Пламя охватило порядка 170 гектаров.

К работам привлекли не только спасателей, но и специалистов лесного хозяйства и добровольцев-пожарных. Всего на месте задействовано более 100 человек и 45 единиц техники. Пожарные продолжают борьбу с огнём и держат ситуацию под контролем.

До этого сообщалось о серьёзном пожаре в Санкт-Петербурге. Там загорелась мансарда 19-этажного дома в элитном ЖК.

Ольга Щелокова

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