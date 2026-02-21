Вертолет Ми-8 с людьми на борту совершил жесткую посадку на Ямале
Несколько человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в ЯНАО. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на источник, в своем телеграм-канале.
Всего в вертолете находились десять человек, включая троих членов экипажа. Предварительно, командир воздушного судна травмировал голову, борт-механик повредил руку. У одной женщины гипертонический криз, остальные пассажиры отделались легкими ушибами.
Как отметила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вертолет принадлежит авиакомпании «Ямал». В день инцидента воздушное судно выполняло рейс Панаевск — Яр-Сале. В настоящее время проводится проверка. Сотрудники надзорного ведомства оценивают исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson потерпел крушение в Амурской области. В результате катастрофы погибли три человека, включая пилота, который не имел права управления воздушным судном.
