Молодой парень погиб в тире при загадочных обстоятельствах

В тире Екатеринбурга погиб 24-летний парень
Посетитель погиб в одном из тиров Екатеринбурга. Об этом сообщило местное издание E1.RU.
Все произошло в стрелковом клубе «Леон» на улице Шоферов. Предварительно, погибшим является 24-летний парень. Сотрудники заведения подтвердили факт трагедии, но раскрывать подробности не стали. Здание на сегодня закрыто.
Редакция обратилась за комментарием в областное СУ СК, однако, как отмечается, оперативного ответа не последовало.
Ранее сообщалось, что студента, пострадавшего при стрельбе в техникуме Анапы, выписали из больницы.
