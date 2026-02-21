Достижения.рф

Молодой парень погиб в тире при загадочных обстоятельствах

В тире Екатеринбурга погиб 24-летний парень
Фото: iStock/robertprzybysz

Посетитель погиб в одном из тиров Екатеринбурга. Об этом сообщило местное издание E1.RU.



Все произошло в стрелковом клубе «Леон» на улице Шоферов. Предварительно, погибшим является 24-летний парень. Сотрудники заведения подтвердили факт трагедии, но раскрывать подробности не стали. Здание на сегодня закрыто.

Редакция обратилась за комментарием в областное СУ СК, однако, как отмечается, оперативного ответа не последовало.

Лидия Пономарева

