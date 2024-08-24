Тайна гибели 15-летней москвички в Омске: вопросы к родителям и «странная» версия следствия

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В середине июля в районе лодочной станции в Омске было найдено тело пропавшей 15-летней Евангелины из Москвы. Девочка приехала в этот сибирский город на отдых вместе с родителями. 23 июля, незадолго до возвращения домой, она ушла гулять в парк и пропала без вести. В течение трех дней волонтёры, правоохранительные органы, родители и неравнодушные жители Омска искали Еву, но обнаружить ее живой не успели. О том, что произошло со школьницей и почему до сих пор не установлены обстоятельства ее гибели расскажет редакция «Радио 1».
Пропажа школьницы в Омске
15-летняя Ева приехала в сибирский город отдохнуть вместе с родителями. 23 июля, незадолго до вылета на родину, она отправилась гулять в парк и пропала. Искали Еву на протяжении трех дней. Вечером 25 июля тело девочки было обнаружено на лодочной станции Омска.
Странные следы на теле девочки
Ближе к ночи того же дня, в комментариях под постом о смерти девочки в одном из телеграм-каналов, появились сообщения от местного жителя, который утверждал, что был на месте происшествия, когда обнаружили Еву. Ее тело якобы зацепилось за катер, а на поясе был заметен скотч.
Однако следственные органы эту информацию комментировать не стали.
Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
Что случилось с пропавшей Евой
По одной из версий следствия, девочка могла покончить с собой. Однако у жителей Омска до сих пор много вопросов и мнений относительно расследования. Местные жители называют предположения правоохранителей «странными» и всячески отвергают мысли о возможном суициде ребенка.
В Сети появляются комментарии: «Почему родители не прошли полиграфическое исследование, как было обещано?», «С чего бы девочка в день отъезда домой наложила на себя руки?», «Почему до сих пор не установлено, как она умерла?», «Был ли на теле скотч на самом деле?» — задаются вопросом пользователи.
Что говорят родители девочки
По словам родственников погибшей Евы, следствие до сих пор продолжается. Причины смерти дочери до настоящего времени неизвестны, назначены необходимые экспертизы. Также проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и возможных причастных лиц.
Отец Евы выразил надежду на справедливость и на то, что результаты экспертиз будут обнародованы до конца августа и помогут раскрыть преступление. Он также исключает, что имел место суицид или несчастный случай.
«Если бы Ева утонула, её бы отыскали гораздо раньше. Вещи дочери до сих пор не найдены. Сумка и рюкзак не могли соскочить без посторонней помощи», — уверен папа погибшей.
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Анастасия Хохлова