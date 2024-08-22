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СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад

22 августа 2024, 10:19
Фото: istock/vmargineanu

Фото: istock/vmargineanu

В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением семейной пары, которое произошло месяц назад в лесу. Об этом информирует СУСК России по Приморскому краю.
В среду полиция Приморья сообщила, что мужчина и его сожительница исчезли 19 июля на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего. В поисках участвуют полиция, спасатели и волонтеры.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.



Следователи установили, что 19 июля женщина и двое мужчин прибыли на лесную деляну для охраны техники и объекта, который расположен в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.

23 июля мужчина и женщина покинули деляну и не вернулись. Мужчина, оставшийся охранять территорию, не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия телефонной связи. Он рассказал о случившемся только во время пересменки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны и бытовки, где проживали пропавшие, изъяты их личные вещи.

Ранее сообщалось, что челябинский педагог была жестоко убита на Маврикии. Стало известно, что 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.

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ФСБ задержала в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Junaid Peer

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской военной разведки. Они собирали информацию о Вооружённых силах РФ и планировали диверсии.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Севастополе силовиками был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Он прошёл на Украине минно-взрывную подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и способам конспиративной связи. Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При задержании в его автомобиле было найдено такое же СВУ.

Ещё один агент украинских спецслужб был задержан в Керчи. Это гражданин Молдавии 1992 года рождения. По заданию кураторов он собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны на полуострове.

Кроме того, задержан завербованный ГУР житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о военных объектах в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военачальников Вооружённых сил РФ.

Все задержанные уже лают признательные показания.

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ФСБ показала кадры с допросом задержанных в Крыму агентов украинской разведки
22 августа 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Кадры допроса задержанных в Крыму украинских разведчиков показала ФСБ России. На видео один из злоумышленников рассказывает, что живет на крымском полуострове с 2004 года, а именно, в Севастополе.
По словам задержанного, ему предлагали обучение подрывному делу, изготовлению самодельных взрывных устройств с проживанием. Все происходило в сентябре прошлого года.

«Когда началась спецоперация, мне позвонил Александр (сотрудник ВСУ или спецслужб Украины – прим. ред.) и предложил поехать через Польшу в Киев. Я подписал все документы. Позже он дал мне первое задание изготовить первое взрывное устройство», — сказал задержанный.

Он отметил, что изготовленная взрывчатка предназначалась для разрушения газовой трубы. Части второго взрывного устройства, добавил разведчик, нужно было спрятать в разных местах, прислав фотографии.

Второму задержанному куратор предлагал сообщать информацию о военных объектах ПВО.

Третий фигурант сообщил, что ему предлагалось отнести бомбу на насосную станцию, положив под мост и активировав ее.

Российские спецслужбы регулярно задерживают завербованных Украиной диверсантов после начала СВО.

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Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области

Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
#россия
#украина
#война
#сво
#новости
#фсб
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Появились новые подробности атаки ВСУ в Калачевском районе Волгоградской области
В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла
22 августа 2024, 09:48

Фото: istock/Tatsiana Niamera

В Калачевском районе Волгоградской области при атаке БПЛА в домах выбило стекла. Об этом сообщил глава района Роман Горбатый.
«На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба», — написал Горбатый в своем Telegram-канале.

Он добавил, что местные жители, которые пострадали при атаке, получат компенсацию. Сообщается, что создана комиссия, которая оценит степень ущерба, причиненного гражданской инфраструктуре.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА на территорию Волгоградской области.

В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

До этого Минобороны сообщило, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.

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#минобороны
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Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов предсказал судьбоносный поворот в СВО
Командир спецназа «‎Ахмат» Алаудинов заявил, что Россия обречена победить в СВО
22 августа 2024, 09:44

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Россия обязательно победит в СВО. Такое заявление генерал-майор сделал в своем Telegram-канале.
«Опять же повторяюсь, как и раньше. Мы с вами должны осознанно для себя сделать вывод окончательно, раз и навсегда, что Россия обречена на победу», — сказал командир.

По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области. Алаудинов добавил, что также удалось нейтрализовать несколько единиц артиллерийских установок разного калибра и пунктов управления ВСУ.

6 августа в 5:30 утра Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении боевики потеряли более 4,4 тысячи военнослужащих и 65 танков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#минобороны рф
#всу
#солдат
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Российские военные подбили танк Abrams в Курской области
22 августа 2024, 09:41

Фото: istockphoto / dr_evil

В своём Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области. Об этом сообщили в Газета.ру.
Он рассказал об этом в своём видеообращении к подписчикам.

«Сегодня противник не проявлял активности в боевых действиях, но мы уничтожили около десяти единиц техники: пикапы и, как говорят, один танк Abrams», — сообщил Алаудинов.

По словам командира, российские военные успешно контролируют ситуацию на этом участке фронта.

Кроме этого, 21 августа, он уже говорил о значительных потерях ВСУ в Курской области. Тогда он также сообщил, что украинское командование приняло решение отвести часть своих войск из региона и перебросить их на другое направление для нового удара.

Ранее в США высказывали опасения, что попытки ВСУ закрепиться в Курской области могут привести к катастрофическим последствиям.

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#сша
#военные
#сво
#всу
#танк
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Морские пехотинцы РФ уничтожили позиции ВСУ в Курской области
22 августа 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Leestat

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота РФ уничтожили оборонительные позиции украинской армии, сооружённые в Курской области. Об этом рассказал сотрудник российского силового ведомства.
В разговоре с РИА Новости источник сообщил, что позиции ВСУ были оборудованы явно наспех и не отличались высокой надёжностью и защищённостью. Собеседник также передал в распоряжение агентства видеозапись, на которой можно увидеть захваченное пулемётное гнездо и уничтоженный украинский расчёт.

Ранее бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ уничтожили моторизированную колонну 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В ходе боёв в районе деревни Спальное Курской области морпехи захватили в плен 18 украинских штурмовиков.

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#новости
#всу
#курская область
#плен
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Сенатор Волошин: Наёмники из американской ЧВК станут хорошим обменным фондом
22 августа 2024, 08:24

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Бойцы из американских частных военных компаний станут хорошим «обменным фондом» для России после того, как попадут в плен в Курской области или на любом другом участке специальной военной операции, где они появятся.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. Таким образом он отреагировал на фотографию, которую несколько дней назад разместила в своей социальной сети американская ЧВК Forward Observations Group. На снимке несколько военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины. «Ребята в Курске» — гласит подпись к фото.

Сенатор отметил, что радость этих «бравых парней» поубавится, когда они попадут в плен и станут, согласно сложившейся практике, хорошим «обменным фондом» для России. По мнению Волошина, публичное заявление об участии американских наёмников в операциях ВСУ говорит о том, что в США окончательно «перестали стесняться» и открыто признают своё участие в украинском конфликте.

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Появились новые подробности об убитой ВСУ беременной под Суджей
Житель Курской области рассказал, как его беременную жену расстрелял солдат ВСУ
22 августа 2024, 08:11

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Житель Суджи Курской области Артем Кузнецов поделился подробностями трагического инцидента, когда его беременную жену расстреляли солдаты Вооруженных сил Украины во время эвакуации. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Артем вместе с 28-летней супругой Ниной, сыном Матвеем и тещей покидали село Куриловка. Они выезжали на двух машинах: Артем ехал один, а Нина — с ребенком и матерью.

По его словам, он услышал хлопки и почувствовал, как пули начинают попадать в машину, словно камни. Первая из них прилетела в лобовое стекло, после чего мужчина осознал, что его обстреливают. Артем увидел солдата ВСУ у обочины с синей повязкой и автоматом, ему чудом удалось проехать мимо.

Жена Артема находилась в 100 метрах от мужа, по ее машине тоже стреляли. Мужчина проехал около ста метров и остановился. Выйдя из машины он увидел, как автомобиль Нины обстреливают. Артем сел обратно в машину и сразу почувствовал удар сзади. Оказалось, что после обстрела теща, увидев, что дочка потеряла сознание, вывернула руль и столкнулась с машиной Артема, чтобы остановиться.

«Она выбегает, я открываю водительскую дверь и смотрю, что Нина уже лежит и хрипит», — рассказал Артем.

Он поднял её на руки и заметил глубокое ранение. Мужчина положил Нину на заднее сиденье своей машины, а теща перенесла ребенка. Оба автомобиля были сильно повреждены. Ford не подлежал ремонту, а «Нива» была на полном приводе, поэтому они решили ехать на ней.

«И чудом просто расцепились машины — и на трех колесах, считай, ехали в больницу, потому что она — ближайшая, как бы при въезде», — добавил он.

В больнице врачи попытались помочь Нине, но, к сожалению, она скончалась. Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 6 регионами РФ 28 БПЛА ВСУ
22 августа 2024, 08:08

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО нейтрализованы 28 БПЛА над шестью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тринадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Волгоградской областью, семь – над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Курской областями, а также два – над Воронежской область и четыре – над Белгородской.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших атак с использованием беспилотных летательных аппаратов за всю свою историю. Военэксперт Живов рассказал, что одной из целей ВСУ при атаке на Москву был Кремль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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