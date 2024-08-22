СК возбудил дело после исчезновения семейной пары в Приморье месяц назад

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В Приморье следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в связи с безвестным исчезновением семейной пары, которое произошло месяц назад в лесу. Об этом информирует СУСК России по Приморскому краю.
В среду полиция Приморья сообщила, что мужчина и его сожительница исчезли 19 июля на горе Лысая в Шкотовском районе. Заявление о пропаже поступило в полицию 14 августа от сестры пропавшего. В поисках участвуют полиция, спасатели и волонтеры.
Следователи установили, что 19 июля женщина и двое мужчин прибыли на лесную деляну для охраны техники и объекта, который расположен в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.
23 июля мужчина и женщина покинули деляну и не вернулись. Мужчина, оставшийся охранять территорию, не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия телефонной связи. Он рассказал о случившемся только во время пересменки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны и бытовки, где проживали пропавшие, изъяты их личные вещи.
Ранее сообщалось, что челябинский педагог была жестоко убита на Маврикии. Стало известно, что 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что 19 июля женщина и двое мужчин прибыли на лесную деляну для охраны техники и объекта, который расположен в лесном массиве Шкотовского района Приморского края.
23 июля мужчина и женщина покинули деляну и не вернулись. Мужчина, оставшийся охранять территорию, не смог сообщить о произошедшем из-за отсутствия телефонной связи. Он рассказал о случившемся только во время пересменки. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории лесной деляны и бытовки, где проживали пропавшие, изъяты их личные вещи.
Ранее сообщалось, что челябинский педагог была жестоко убита на Маврикии. Стало известно, что 29-летняя Залия Шамигулова пропала 17 августа, после того как отправилась кататься в город Кюрпип с мужчиной, с которым познакомилась ранее. Девушка села в его машину, и с тех пор её местонахождение оставалось неизвестным.
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Дарья Осипова