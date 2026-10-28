Тайник с оружием и наркотиками обнаружили у блогера из Колумбии

28 октября 2026, 01:48

В Колумбии полиция задержала блогера Уэнди Дуран за хранение оружия

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Колумбии полиция задержала 24‑летнюю блогершу Уэнди Дуран. Её подозревают в незаконном хранении оружия, сообщает New York Post.