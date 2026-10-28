Тайник с оружием и наркотиками обнаружили у блогера из Колумбии
В Колумбии полиция задержала 24‑летнюю блогершу Уэнди Дуран. Её подозревают в незаконном хранении оружия, сообщает New York Post.
Инцидент произошёл 19 октября. Правоохранители вместе с судьёй пришли в квартиру девушки, чтобы изъять имущество из‑за задолженности по аренде. В гостиной полицейские заметили два пистолета. На вопрос о наличии разрешения на хранение огнестрела Дуран ответила отрицательно, после чего её взяли под стражу.
При дальнейшем обыске в доме обнаружили тайник, где находились наркотики. В настоящий момент блогерше предъявлено обвинение только в незаконном обороте оружия; по факту хранения запрещённых веществ обвинение пока не выдвигалось.
В генпрокуратуре пояснили, что расследование продолжается. Специалисты выясняют, причастна ли Дуран к другим преступлениям, а также устанавливают происхождение найденных предметов и их предполагаемое назначение.
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