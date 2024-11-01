Интернет-знакомство обернулось адом: 30-летняя жительница Новосибирска стала жертвой извращенца-изверга

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Жительница Новосибирска Анна стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Хотя с момента вынесения приговора нападавшему прошло три года, она по-прежнему опасается мести. О том, кем оказался романтичный незнакомец из Сети на самом деле расскажет «Радио 1».
Знакомство в Интернете
В поисках своей судьбы 30-летняя Анна зарегистрировалась на сайте знакомств. В октябре 2019 года она познакомилась с Виталием, который представился предпринимателем. Он ухаживал за ней, устраивал романтические свидания и дарил подарки. Спустя месяц они уже жили вместе в арендованной квартире Виталия.
Однако вскоре у кавалера возникли финансовые трудности, и он начал занимать деньги у Анны. Влюбленная не сразу заметила тревожные сигналы. Лишь когда долг превысил 100 тысяч рублей, она поняла, что стала жертвой мошенника. Когда Анна пыталась поговорить о возврате денег, Виталий впадал в ярость, проявляя агрессию: он кричал, хватал ее за шею и запирал в квартире.
Избиения и интимные видео
После разрыва Анна узнала от знакомых, что бизнес Виталия был весьма сомнительным. Он пытался продавать защитные маски во время пандемии, но потерпел неудачу. Однако девушка нуждалась в деньгах и требовала от бывшего возлюбленного долг. Виталий реагировал оскорблениями, следил за ней и даже угрожал обнародовать интимные видео.
«Ещё оказалось, что он тайно снимал видео со мной и начал шантажировать, угрожая выложить эти ролики в интернет. Он извращенец и изверг. Это был ад», — рассказывала журналистам девушка.
В один из дней, казалось, Виталий наконец осознал свои ошибки и назначил встречу на парковке. Анна приехала, надеясь вернуть долг и свой телефон. Несмотря на то, что это было людное место, он внезапно напал на нее в машине, заблокировав двери. Виталий жестоко избивал ее на каждой остановке светофора, пока они ехали в неизвестном направлении.
Затем завез Анну в лес, требуя расписку о прощении долга под угрозой убийства. После нескольких часов издевательств Виталий девушку отпустил.
Фото: istock / oatawa
Месть и преследование
На этом мужчина не успокоился. Он создал телеграм-канал, куда добавил общих знакомых и коллег Анны. В качестве мести он опубликовал ее паспортные данные и пять интимных видеозаписей, тайно снятых во время их отношений. Кроме того, он стал преследовать девушку.
Суд и компенсация
После нескольких месяцев изуверств бывшего сожителя, Анна обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовные дела по обвинениям в грабеже, похищении человека с применением насилия и нарушении неприкосновенности частной жизни. В конце 2021 года суд приговорил Виталия к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.
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