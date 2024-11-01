Интернет-знакомство обернулось адом: 30-летняя жительница Новосибирска стала жертвой извращенца-изверга

Жительница Новосибирска Анна стала жертвой мужчины, с которым познакомилась в Интернете. Хотя с момента вынесения приговора нападавшему прошло три года, она по-прежнему опасается мести. О том, кем оказался романтичный незнакомец из Сети на самом деле расскажет «Радио 1».