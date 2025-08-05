Суд вынес приговор женатому на 16-летней россиянину за развращение детей

05 августа 2025, 15:36

Мужчина получил 17,5 года за развращение детей в Петербурге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 17,5 года колонии строгого режима за развращение детей в Петербурге получил 28-летний мужчина. Об этом пишет портал «Лента.ру» со ссылкой на региональный СУСК РФ.