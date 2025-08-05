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Суд вынес приговор женатому на 16-летней россиянину за развращение детей

Мужчина получил 17,5 года за развращение детей в Петербурге
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 17,5 года колонии строгого режима за развращение детей в Петербурге получил 28-летний мужчина. Об этом пишет портал «Лента.ру» со ссылкой на региональный СУСК РФ.



Фигуранта обвинили по статьям о незаконном обороте порнографии и о развратных действиях. Перед этим мужчина фигурировал в уголовном деле о половых отношениях с 16-летней, но расследование прекратили на фоне женитьбы потерпевшей и фигуранта.

Следователи считают, что осенью 2023 года 28-летний подсудимый находился с детьми в гараже. Сначала он развращал малолетних без насильственных действий, потом показывал порнофотографии и склонял к сексу. Таким образом подсудимый нарушил половую неприкосновенность детей и их психосексуальное развитие.

Перед этим сообщалось о похищении мальчика женщиной в Индии ради женитьбы.

Никита Кротов

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