Суд вынес приговор женатому на 16-летней россиянину за развращение детей
К 17,5 года колонии строгого режима за развращение детей в Петербурге получил 28-летний мужчина. Об этом пишет портал «Лента.ру» со ссылкой на региональный СУСК РФ.
Фигуранта обвинили по статьям о незаконном обороте порнографии и о развратных действиях. Перед этим мужчина фигурировал в уголовном деле о половых отношениях с 16-летней, но расследование прекратили на фоне женитьбы потерпевшей и фигуранта.
Следователи считают, что осенью 2023 года 28-летний подсудимый находился с детьми в гараже. Сначала он развращал малолетних без насильственных действий, потом показывал порнофотографии и склонял к сексу. Таким образом подсудимый нарушил половую неприкосновенность детей и их психосексуальное развитие.
Перед этим сообщалось о похищении мальчика женщиной в Индии ради женитьбы.
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