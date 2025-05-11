Тайские врачи отказываются лечить российского подростка

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Несовершеннолетний гражданин России столкнулся с отказом предоставления медицинской помощи в Таиланде. Местные врачи не хотят лечить 16-летнего подростка, который пострадал в ДТП в Паттайе.
Юноша пострадал после того, как не справился с управлением мопеда. Парень был доставлен в местную больницу. У пострадавшего были зафиксированы множественные переломы и внутреннее кровоизлияние. Подростку успешно провели операцию. Проблемы начались позже, когда выяснилось, что страховка не полностью покрыла операцию. Теперь медики отказываются продолжать лечение, сообщает Mash. При этом врачи даже не соглашаются на транспортировку россиянина в другую больницу.
Мальчика воспитывает мать. Женщина работает учителем игры на скрипке. У женщины нет средств на перевозку сына в Россию. Задолженность перед клиникой в Паттайе составляет около миллиона рублей.
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Манцаев Рамиль