Скончался один из пострадавших от пожара на фабрике в Якутии

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Погиб один из четырех пострадавших в результате взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри (Якутия). Об этом сообщило Министерство здравоохранения Якутии в своём Telegram-канале.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью», — передала пресс-служба.Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. Ещё трое сотрудников, находившихся на складе готовой продукции в момент ЧП, получили тяжёлые ожоги и остаются в стационаре под наблюдением врачей.
Минздрав выразил соболезнования родным погибшего.
Ранее сообщалось, что стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен. Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».
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