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Скончался один из пострадавших от пожара на фабрике в Якутии

Один из пострадавших после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри погиб
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

Погиб один из четырех пострадавших в результате взрыва метана на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри (Якутия). Об этом сообщило Министерство здравоохранения Якутии в своём Telegram-канале.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений, несовместимых с жизнью», — передала пресс-служба.
Инцидент произошёл в ночь на 7 мая. Ещё трое сотрудников, находившихся на складе готовой продукции в момент ЧП, получили тяжёлые ожоги и остаются в стационаре под наблюдением врачей.

Минздрав выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось, что стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен. Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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Экс-глава департамента Минсельхоза использовал в бегах поддельные документы
Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет использовал в бегах поддельные документы
11 мая 2025, 05:44

Фото: iStock/andreusK

Экс-глава департамента административной работы Минсельхоза РФ Олег Донских, 12 лет находившийся в федеральном розыске по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, использовал поддельные документы для сокрытия личности. Об этом свидетельствуют материалы, полученные РИА Новости.
Донских был задержан в июне 2024 года сотрудниками ФСБ в Истринском районе Подмосковья. По данным следствия, бывший чиновник не имел легальных доходов. Ему предъявляют обвинения в девяти эпизодах преступлений — в результате Олегу грозит до 10 лет тюрьмы.

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Ранее суд в Липецке вынес приговоры его сообщникам, причастным к хищениям через подконтрольные фирмы под видом строительства сельхозобъектов, а также невозврату кредитов, полученных в АО «Россельхозбанк». Их сроки составили от 9 до 11,5 лет лишения свободы.

В ночь с 10 на 11 мая «Радио 1» передавало, что арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

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Стала известна дата судебного заседания по иску Разина на создателей сериала «Слово пацана» из-за песен
Суд Москвы рассмотрит иск Разина о песнях на создателей «Слова пацана» 12 мая
11 мая 2025, 05:33

Фото: iStock/utah778

Арбитражный суд Москвы 12 мая начнёт рассмотрение иска продюсера Андрея Разина, оспаривающего законность договора между вдовой Юрия Шатунова и создателями сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Информацию о дате заседания подтвердили в суде, сообщает ТАСС.
«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — передает агентство.
Разин, называющий себя единственным живым автором песен коллектива, требует признать недействительным лицензионное соглашение, заключённое в 2023 году между компанией ООО «Тумач Продакшн» и представляющим интересы Светланы Шатуновой Аркадием Кудряшовым.

Речь идёт о правах на песни группы «Ласковый май» — «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

По мнению Разина, Шатунова не имела прав распоряжаться музыкой, поэтому договор незаконен. Продюсер также намерен добиваться уголовного преследования ответчиков. Ранее сообщалось, что Андрей Разин подал в суд с требованием аннулировать завещание бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

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В психбольнице для преступников в Германии начался бунт, пишет Bild
10 мая 2025, 15:54

Фото: istockphoto/shironosov

Бунт в психбольнице для преступников вспыхнул в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом пишет Bild.
По информации журналистов, все произошло в судебно-психиатрической больнице в общине Бедбург-Хау. До пяти человек возвели баррикады в здании и развели костер. На место инцидента выдвинулся спецназ.

Стражи порядка, отмечается в материале, опасаются, что у заключенных, среди которых есть особо опасные, могут быть заложники.

По данным источников, как минимум один заключенный находится в пьяном состоянии. Как он получил алкоголь в охраняемой зоне — неизвестно. Бронированные автомобили уже стоят около здания клиники.

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Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане
10 мая 2025, 12:52

Фото: istockphoto/AlinaMD

Не долетевшая до Венеры в 1972 году советская станция упала в Индийском океане. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Запущенный в 1972 году космический аппарат «Космос-482» прекратил существование, сойдя с орбиты и упав в Индийском океане», — сказано в публикации.
Схождение «Космоса-482» с орбиты контролировалось средствами предупреждающей об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве автоматизированной системы.

Согласно расчетам экспертов входящего в «Роскосмос» ЦНИИмаша, станция вошла в атмосферу в 9:24 по Москве в 560 километрах к западу от Среднего Андамана в Индийском океане к западу от Джакарты.

Аппарат запустили к Венере в 1972, но он остался на эллиптической орбите из-за нештатной работы разгонного блока. Постепенно высота орбиты снижалась из-за трения о верхние слои атмосферы.

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В подмосковном Лосино-Петровском в многоэтажном доме взорвалась граната
10 мая 2025, 11:26

Фото: istockphoto / ovbelov

В подмосковном Лосино-Петровском произошёл трагический инцидент: в подъезде жилого дома взорвалась граната, погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом сообщает 112.
По предварительным данным, ЧП случилось во время дружеских посиделок — двое мужчин отдыхали с жёнами, распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин квартиры решил продемонстрировать боевую гранату. Когда женщины вышли в магазин, мужчины взяли опасный предмет с собой и спустились в подъезд.

Что именно происходило дальше — остаётся неизвестным, но вскоре после возвращения женщин в подъезде прогремел взрыв. На месте погибли 24-летний и 45-летний мужчины. Женщины, находившиеся в этот момент на улице, выжили. У 40-летней пострадавшей диагностировано сотрясение мозга и повреждение слуха, у 32-летней — сильный эмоциональный шок.

На данный момент устанавливается, откуда у Сергея взялась граната. выясняют следователи. Обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.

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