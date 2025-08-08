Достижения.рф

В Твери задержали двух женщин, которые столкнули с лестницы и задушили знакомую

В Твери две женщины столкнули с лестницы и задушили свою знакомую. Об этом сообщает региональный следком.



По версии следствия, три приятельницы со 2 по 6 августа распивали спиртные напитки в садовом домике. Во время застолья на кухне между ними разгорелась ссора. Одна из женщин нанесла 61-летней знакомой удары по голове, отчего та скатилась с лестницы. В этот момент вторая обмотала веревкой шею дачницы. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте.

Подозреваемых вскоре задержали. Их действия квалифицировали по статье об убийстве. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мужчина жестоко расправился с женщиной и выбросил ее тело на обочине дороги.

