В Твери задержали двух женщин, которые столкнули с лестницы и задушили знакомую
В Твери две женщины столкнули с лестницы и задушили свою знакомую. Об этом сообщает региональный следком.
По версии следствия, три приятельницы со 2 по 6 августа распивали спиртные напитки в садовом домике. Во время застолья на кухне между ними разгорелась ссора. Одна из женщин нанесла 61-летней знакомой удары по голове, отчего та скатилась с лестницы. В этот момент вторая обмотала веревкой шею дачницы. К сожалению, потерпевшая скончалась на месте.
Подозреваемых вскоре задержали. Их действия квалифицировали по статье об убийстве. В ближайшее время им предъявят обвинение.
