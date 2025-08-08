В Абакане мужчина расстрелял подростков из-за громкого разговора
В Абакане задержан местный житель, который расстрелял подростков из-за громкого разговора. Об этом сообщает «Лента.ру».
Как оказалось, 6 августа трое подростков от 12 до 15 лет находились возле гаражей у многоквартирного домана улице Чертыгашева. Школьники громко разговаривали, что не понравилось пьяному жителю многоэтажки. Мужчина пригрозил подросткам оружием, если те не успокоятся. Школьники проигнорировали его, в связи с чем фигурант выстрелил в детей из пневматического ружья. Пуля попала в спину 12-летнего мальчика.
Подростки сразу же рассказали о случившемся сотрудникам охранной фирмы, которые были рядом. Они задержали мужчину и передали полиции.
По факту преступления было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Читайте также: