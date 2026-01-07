В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человека
В поселке Лунино Пензенской области произошел пожар в частном доме, который унес жизни трех человек. Информация поступила от регионального ГУМЧС РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 7 января в 01:37. Огнем охватило срубовой дом площадью 60 квадратных метров на улице Садовой. Спасатели смогли вытащить 40-летнего мужчину, однако в ходе разбора конструкций нашли тела 57-летней женщины и двух мужчин в возрасте 48 и 38 лет.
Для ликвидации привлекли три единицы техники и семерых сотрудников службы. По предварительным данным, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее стало известно, что четыре человека погибли в результате возгорания в доме в Амурской области.
