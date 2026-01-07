Авиарейс Владивосток — Москва задержали более чем на 13 часов
Авиарейс «Владивосток — Москва» столкнулся с серьезной задержкой. Об этом пишет РИА Новости.
Пассажиры ожидают вылета более 13 часов из-за технических проблем. Он должен был состояться в 9:20 по местному времени, но теперь расчетное время отправления перенесли на 22:40.
На борту находятся 230 человек. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В аэропорту организовали прием граждан, а авиакомпания «Аэрофлот» предоставила необходимые услуги для ожидающих. Люди выражают недовольство ситуацией, но надеются на скорейший вылет в столицу.
