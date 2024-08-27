Так выглядит диктатура: арест Дурова стал символом упадка демократии в Европе

В Париже отпустили ассистентку и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова после того, как французские следователи их допросили. Об этом сообщает издание Le Figaro со ссылкой на «близкий к делу» источник. Личность ассистентки официально не разглашалась, однако в сети считают, что речь идет о Юлии Вавиловой.