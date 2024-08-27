Так выглядит диктатура: арест Дурова стал символом упадка демократии в Европе

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Арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции стал предметом критики со стороны американского журналиста Такера Карлсона. В интервью с бывшим кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим Карлсон заявил, что задержание Дурова является чертой авторитарного политического строя.
«Это отличительная черта диктатуры», — отметил Карлсон.Карлсон выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена активно поддерживает французского лидера Эммануэля Макрона в его действиях против Дурова, что, по его мнению, указывает на авторитарные тенденции.
Кеннеди-младший согласился с его точкой зрения, добавив, что свобода слова в Европе находится под угрозой.
«Мы потеряли Европу», — заключил политик.Ранее член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин также прокомментировала задержание Дурова, отметив, что это является подтверждением глобальных угроз свободе слова.
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Елена Перлова