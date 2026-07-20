«Какой-то торг»: эксперт оценил протесты, проходящие на Украине

20 июля 2026, 16:56

Публицист Роджерс: Новый «майдан» Зеленского от власти не отстранит

Фото: iStock/Silent_GOS

Протесты, проходящие на Украине, не смогут лишить Владимира Зеленского власти. В этом уверен публицист Александр Роджерс.





На Украине в последние дни проходили протесты, которые уже назвали «новым Майданом». Они связаны с отставкой министра обороны страны Михаила Федорова. Участники требовали восстановить его в должности, а также критиковали внутреннюю политику Владимира Зеленского.



В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт выразил мнение, что никаких значимых последствий от нового «майдана» не будет.





«Применяются смешные технологии. Они вывели девочек для того, чтобы их не могло забрать ТЦК. Максимум, что случится, это какой-то торг за то, какое место Федоров будет занимать в следующем правительстве. И не более», — пояснил Роджерс.