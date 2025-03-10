Такса до смерти искусала спящего младенца в Томской области

Фото: IStock/ Ирина Мещерякова
В Северске Томской области новорожденная девочка умерла от того, что ее во сне покусала собака, сообщил Телеграм-канал «СУ СК России по Томской области».
В ночь на 10 марта домашняя такса набросилась на спящего младенца и искусала его до смерти. В этот момент родители новорожденной девочки спали. Потом мама малышки 2025 года рождения увидела ее бездыханное тело в кроватке.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.
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«Девочке было меньше месяца от роду. Собака ревновала и вела себя агрессивно последнее время», — объяснил журналисту Комсомольской правды — Томск источник в ведомстве.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали инцидента.
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Ольга Енгалычева