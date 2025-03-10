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Mash: Люди заблокированы огнём в горящем здании около Павелецкого вокзала в Москве

Mash: В районе Павелецкого вокзала в Москве горит жилое здание
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

В столичном районе Замоскворечье неподалёку от Павелецкого вокзала горит здание. По словам очевидцев, заблокированные огнём люди не могут самостоятельно эвакуироваться, кричат и просят о помощи.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал Mash. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сразу из нескольких окон дома валит густой чёрный дым. На место уже прибыли несколько единиц спецтехники и сотрудники пожарно-спасательной службы. В настоящее время информации о причинах возникновения пожара, равно как и о пострадавших, пока нет.

По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти трёх человек. Ещё до приезда сотрудников пожарно-спасательной службы один из тех, кто был заблокирован огнём в горящем здании, выпрыгнул из окна на тент, который растянули рабочие с находящейся неподалёку стройки. Сведений о его состоянии пока нет.

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В Подмосковье трое парней избили и изнасиловали девочку-инвалида прямо на улице
Трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку-инвалида в Подмосковье
10 марта 2025, 15:09

Фото: iStock/Motortion

В Подмосковье трое молодых людей избили и изнасиловали 14-летнюю девочку с инвалидностью, сейчас преступников ищут, пишет MK.RU.
По данным издания, 9 марта девочка вместе с подругой и ее парнем сидели у нее дома, общались и занимались своими делами. Когда наступил вечер, школьница решила проводить ребят до остановки. Предупредив маму, что вернется через полчаса, она ушла. Но прошел час, а девочка домой так и не вернулась, тогда мама пошла ее искать. Еще через 15 минут дочь сама позвонила женщине и в слезах сообщила, что находится дома, а на улице на нее напали.

Мать побежала домой, по пути вызвала скорую помощь и полицию. В квартире она застала дочь в жутком состоянии: у нее была большая шишка на голове, а лицо все опухло.

По словам девочки, она проводила друзей и уже шла домой, когда на нее напали трое парней около 17-18 лет. Один ударил ее по голове, а второй засунул в рот таблетки, которые ее заставили проглотить. Больше она ничего не помнила.

Пострадавшую забрали в больницу, где подтвердился факт изнасилования. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии, она все время спит, но лицо сильно опухло после побоев. Преступников ищут.

Известно, что девочка страдает неврологическим заболеванием и имеет инвалидность.

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Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в Новосибирской области
10 марта 2025, 14:50

Фото: iStock/zoka74

Инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату в городе Бердск Новосибирской области, сообщает телеканал 360°.
Согласно сообщению, 50-летний инвалид-колясочник напал на 69-летнего мужчину, также передвигающегося на инвалидной коляске, в коридоре пансионата для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он нанес ему семь ножевых ударов. Пострадавший скончался на месте. Уточняется, что причиной убийства являлись частые ссоры постояльцев.

Напавшего уже признали невменяемым. В тюрьму он не попадет, однако будет принудительно лечиться.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина открыл стрельбу по гуляющим школьникам, при этом целясь именно в голову.

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В Казани автомобиль наехал на людей на автобусной остановке
10 марта 2025, 14:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Казани автомобиль наехал на группу людей, стоявших на автобусной остановке, пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана, передает ТАСС.
Сначала было известно о шести пострадавших, однако позже это число увеличилось.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что среди пострадавших оказался ребенок, он находится в больнице. Еще двум людям госпитализация не потребовалась.

По данным очевидцев, 10 марта около 12:00 каршеринг влетел в группу людей, которые заходили в автобус. На место ДТП оперативно прибыло несколько бригад скорой помощи. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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Суд отправил Сашу Митрошину под домашний арест до 24 апреля
10 марта 2025, 14:06

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля текущего года по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.
Под домашним арестом Митрошина пробудет два месяца. В это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями по делу.

Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. Он вел все ее дела, однако его не задерживали и не допрашивали.

После оглашения решения суда Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать решение суда журналистам она не стала.

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Во «ВкусВилле» в руках покупателя взорвалась бутылка с газированной водой
10 марта 2025, 12:33

Фото: iStock/tanyss

В магазине «ВкусВилл» в Москве взорвалась бутылка с газировкой прямо в руках покупателя. Об этом пишет Telegram-канал «Это Москва».
По данным издания, мужчина взял стеклянную бутылку с газированной водой и пошел с ней на кассу. Однако в какой-то момент емкость взорвалась. Разлетевшиеся осколки поранили покупателю шею и лоб, а также повредили стоящие рядом бутылки.

По словам мужчины, в магазине ему оказывать помощь отказались. Теперь пострадавший собирается обратиться в суд.

Ранее торговая сеть «ВкусВилл» приостановила розничные продажи кейс-торта «ДэнБош» из-за жалобы о попадании в десерт стекла до выяснения обстоятельств произошедшего.

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