Mash: Люди заблокированы огнём в горящем здании около Павелецкого вокзала в Москве

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev
В столичном районе Замоскворечье неподалёку от Павелецкого вокзала горит здание. По словам очевидцев, заблокированные огнём люди не могут самостоятельно эвакуироваться, кричат и просят о помощи.
О чрезвычайном происшествии сообщил телеграм-канал Mash. На опубликованных кадрах можно увидеть, как сразу из нескольких окон дома валит густой чёрный дым. На место уже прибыли несколько единиц спецтехники и сотрудники пожарно-спасательной службы. В настоящее время информации о причинах возникновения пожара, равно как и о пострадавших, пока нет.
По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти трёх человек. Ещё до приезда сотрудников пожарно-спасательной службы один из тех, кто был заблокирован огнём в горящем здании, выпрыгнул из окна на тент, который растянули рабочие с находящейся неподалёку стройки. Сведений о его состоянии пока нет.
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По последним данным, возгорание удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти трёх человек. Ещё до приезда сотрудников пожарно-спасательной службы один из тех, кто был заблокирован огнём в горящем здании, выпрыгнул из окна на тент, который растянули рабочие с находящейся неподалёку стройки. Сведений о его состоянии пока нет.
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Александр Бойцов