Таксист годами насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал это на видео
В Великобритании осудили водителя такси, который годами насиловал пассажирку с инвалидностью и снимал происходящее на видео. Об этом пишет Mirror.
Лэнс Персиваль из графства Суррей работал в такси и регулярно возил женщину в специализированные службы поддержки в период с 2020 по 2025 год. Зная, что пассажирка беспомощна и не может дать отпор, водитель неоднократно совершал над ней насилие.
Полицейские нашли в его кошельке SD-карту с видеозаписями, на которых жертва просит остановиться. При аресте мужчина подтвердил, что все происходило не по обоюдному согласию. Он также признал вину по нескольким пунктам обвинения, включая изнасилование и сексуальные действия с лицом, страдающим психическим расстройством.
Осенью прошлого года Персиваля приговорили к 12,5 годам лишения свободы, однако в марте Апелляционный суд ужесточил наказание, увеличив срок до 16 лет. Кроме того, ему выдали бессрочный запретительный ордер.
Читайте также: