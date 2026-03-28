Ревнивый россиянин сломал ребра другу жены, застав их в массажном кабинете

Фото: iStock/Backiris

43-летний житель Твери на почве ревности напал на знакомого своей жены, которая работала в массажном кабинете. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.



По версии следствия, все произошло на проспекте Чайковского. Мужчина пришел к жене на работу и застал ее за распитием спиртного в компании 46-летнего приятеля. Между ними произошла короткая словесная перепалка, после которой муж женщины начал избивать ее гостя.

Пострадавшего доставили в больницу с переломом двух ребер. Нападавшего задержали и отвезли в отдел полиции. Он признал свою вину и объяснил, что не смог совладать с эмоциями.

Уголовное дело возбудили об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Максимальное наказание по вменяемой статье — три года лишения свободы. Сейчас тверичанин находится под обязательством о явке.

Лидия Пономарева

