Таксист изнасиловал ехавшую домой пассажирку в Татарстане
Уголовное дело в отношении 55‑летнего мужчины-таксиста, обвиняемого в изнасиловании 27‑летней пассажирки, направили в суд. Об этом сообщили в региональном СК.
Инцидент произошёл 26 июня. Девушка села в автомобиль и попросила довезти её домой, однако водитель, по версии следствия, совершил в отношении неё насильственные сексуальные действия.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали и арестовали.
Ему предъявили обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».
Читайте также: