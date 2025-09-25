Достижения.рф

Таксист изнасиловал ехавшую домой пассажирку в Татарстане

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело в отношении 55‑летнего мужчины-таксиста, обвиняемого в изнасиловании 27‑летней пассажирки, направили в суд. Об этом сообщили в региональном СК.



Инцидент произошёл 26 июня. Девушка села в автомобиль и попросила довезти её домой, однако водитель, по версии следствия, совершил в отношении неё насильственные сексуальные действия.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали и арестовали.

Ему предъявили обвинения по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Никита Кротов

