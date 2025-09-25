В России наказали изобразившего поросячий визг мигранта из Беларуси

25 сентября 2025, 16:55

В Йошкар-Оле осудили сымитировавшего поросячий визг мигранта из Беларуси

Фото: istockphoto/AMilkin

В Республике Марий Эл оштрафовали гражданина из Беларуси Кирилла Войтовича. В картотеке Йошкар-Олинского городского суда указали, что ему назначили административную санкцию за демонстрацию запрещённой символики.