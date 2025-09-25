В России наказали изобразившего поросячий визг мигранта из Беларуси
В Республике Марий Эл оштрафовали гражданина из Беларуси Кирилла Войтовича. В картотеке Йошкар-Олинского городского суда указали, что ему назначили административную санкцию за демонстрацию запрещённой символики.
Согласно постановлению, в январе 2024 года в переписке в мессенджере собеседник предложил Войтовичу «похрюкать». В ответ мужчина написал «Слава Украине»* и с помощью сочетания букв «УИ УИИИИ» изобразил визг поросёнка. Сам подсудимый вину признал частично и заявил о раскаянии, пояснив, что лозунг использовал не чтобы восхвалять Украину, а чтобы принизить оппонента, которого счёл украинцем.
Суд признал нарушением демонстрацию нацистской атрибутики и оштрафовал Войтовича на одну тысячу рублей.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Войтович переехал в Россию в 2019 году. В 2023-ем его задерживали в Йошкар-Оле во время возложения цветов к мемориалу репрессированным при Сталине. Тогда у него был плакат на белорусском языке, после задержания его отпустили.
Ранее в Забайкальском крае оштрафовали 72‑летнюю женщину за негативные высказывания о специальной военной операции. Суд посчитал, что её комментарии в соцсетях унизили честь и достоинство военнослужащих, и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.
