Британский анестезиолог избежал наказания после ухода с операции ради секса

22 сентября 2025, 03:33

Фото: Istock/rpeterscode

Медицинский трибунал Великобритании разрешил 44-летнему анестезиологу Сухейлу Анжуму продолжать врачебную практику, несмотря на инцидент 2023 года, когда он оставил пациента под общим наркозом на восемь минут для занятия сексом с медсестрой. Об этом сообщает BBC News.