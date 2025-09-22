Британский анестезиолог избежал наказания после ухода с операции ради секса
Медицинский трибунал Великобритании разрешил 44-летнему анестезиологу Сухейлу Анжуму продолжать врачебную практику, несмотря на инцидент 2023 года, когда он оставил пациента под общим наркозом на восемь минут для занятия сексом с медсестрой. Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошёл в больнице Теймсайд (Манчестер). Доктор Анжум, являющийся женатым отцом троих детей, попросил коллегу-медсестру присмотреть за пациентом во время холецистэктомии (удаления желчного пузыря), сославшись на необходимость посетить туалет.
Вместо этого он направился в другую операционную, где занялся сексом с медсестрой. Коллега, искавшая оборудование, застала их в компрометирующей позе: медсестра с опущенными до колен брюками, а Анжум — завязывающим шнурки.
Несмотря на отсутствие вреда для пациента, Анжум был уволен в феврале 2024 года после внутреннего расследования. На слушаниях Медицинского трибунала (MPTS) он признал все обвинения, назвав свой поступок позорным и «единичной ошибкой суждения», связанной с личными проблемами: стрессом из-за преждевременных родов дочери и напряжёнными отношениями с женой.
Анжум, который после увольнения работал в Пакистане, планирует вернуться в Великобританию с семьёй. Окончательное решение о его регистрации будет принято на следующем заседании.
