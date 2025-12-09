Таксист-мигрант высадил россиянку с маленьким ребёнком в 25-градусный мороз

09 декабря 2025, 21:02

В Нижневартовске таксист высадил женщину с ребёнком в 25-градусный мороз

Фото: Istock/Yury Karamanenko

В Нижневартовске таксист высадил женщину с ребёнком на улице в 25-градусный мороз. Об этом информирует ИА Regnum.