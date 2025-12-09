Таксист-мигрант высадил россиянку с маленьким ребёнком в 25-градусный мороз
В Нижневартовске таксист высадил женщину с ребёнком на улице в 25-градусный мороз. Об этом информирует ИА Regnum.
Россиянка забрала малыша из детского сада и вызвала такси. Заказ выполнил 42-летний водитель, гражданин Узбекистана. Пассажирка получила оповещение о прибытии машины, но на улице автомобиля не обнаружила.
В ходе телефонного разговора с водителем возник спор о месте посадки. Женщине удалось объяснить ему дорогу. В салоне между ней и таксистом произошёл конфликт. После замечания со стороны женщины водитель начал оскорблять её и высадил пассажиров на улицу в сильный мороз.
Полиция позже задержала таксиста по жалобе в соцсетях. Проверка установила, что он находился в России незаконно. Сейчас правоохранители решают вопрос о его депортации.
