Многодетный отец вонзил палку в половые органы девочки после неудачного изнасилования

09 декабря 2025, 20:02

В Индии задержали мужчину по подозрению в нападении на шестилетнюю девочку

Фото: Istock/Achisatha Khamsuwan

В штате Гуджарат (Индия) полиция задержала местного жителя по подозрению в нападении на шестилетнюю девочку. Как сообщает издание Bhaskar English, инцидент произошёл, когда семья ребёнка работала в поле, а малышка играла неподалёку.