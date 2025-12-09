Многодетный отец вонзил палку в половые органы девочки после неудачного изнасилования
В штате Гуджарат (Индия) полиция задержала местного жителя по подозрению в нападении на шестилетнюю девочку. Как сообщает издание Bhaskar English, инцидент произошёл, когда семья ребёнка работала в поле, а малышка играла неподалёку.
По информации источника, мужчина похитил несовершеннолетнюю, заткнул ей рот кляпом и попытался изнасиловать. Когда девочка начала кричать, злоумышленник вставил ей в половые органы острый предмет, похожий на палку, после чего скрылся с места преступления.
Родственники потерпевшей, обнаружив её отсутствие, начали поиски. Они нашли ребёнка в тяжёлом состоянии и доставили в медицинское учреждение. В настоящее время девочка получает необходимую помощь.
В ходе расследования полиция опросила около 100 человек. Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний каменщик, проживающий в этом же штате. У задержанного есть трое детей.
