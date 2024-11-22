В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя

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Около дома в подмосковной Барвихе сегодня ночью произошла поножовщина. Мигранты из Азербайджана порезали местного парня, который вступился за девушку.
Конфликт разгорелся накануне вечером у дома № 26, сообщает телеграм-канал «Барвиха Life». Молодая девушка сделала замечание квартиросъёмщику из Азербайджана и его приятелям за слишком шумное поведение. В ответ услышала нецензурные оскорбления. За девушку вступился парень, проживавший по соседству. Толпа мигрантов накинулась на него, но молодой человек профессионально занимался хоккеем и сумел дать отпор иностранцам. Тогда один из них выхватил нож и ударил молодого человека.
Парень получил серьёзное проникающее ранение в живот, сейчас он в реанимации. Один из нападавших мигрантов также доставлен в больницу — сказалась спортивная подготовка пострадавшего. Преступник, ударивший хоккеиста ножом, задержан правоохранителями. Сейчас он даёт показания в отделе полиции.
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Александр Бойцов