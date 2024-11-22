Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя

В подмосковной Барвихе мигрант из Азербайджана ударил ножом местного жителя

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Около дома в подмосковной Барвихе сегодня ночью произошла поножовщина. Мигранты из Азербайджана порезали местного парня, который вступился за девушку.


Конфликт разгорелся накануне вечером у дома № 26, сообщает телеграм-канал «Барвиха Life». Молодая девушка сделала замечание квартиросъёмщику из Азербайджана и его приятелям за слишком шумное поведение. В ответ услышала нецензурные оскорбления. За девушку вступился парень, проживавший по соседству. Толпа мигрантов накинулась на него, но молодой человек профессионально занимался хоккеем и сумел дать отпор иностранцам. Тогда один из них выхватил нож и ударил молодого человека.

Парень получил серьёзное проникающее ранение в живот, сейчас он в реанимации. Один из нападавших мигрантов также доставлен в больницу — сказалась спортивная подготовка пострадавшего. Преступник, ударивший хоккеиста ножом, задержан правоохранителями. Сейчас он даёт показания в отделе полиции.

Читайте также:

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу

В Петербурге сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и стал фигурантом дела

Толпа мигрантов устроила штурм отдела полиции в Екатеринбурге
#подготовка
#конфликт
#нож
#человек
#дома
#девушка
#ранение
Курьер передал бойцу СВО заминированную посылку
22 ноября 2024, 11:56

Фото: iStock/aerogondo

Участник СВО получил заминированную посылку. Об этом военнослужащий сообщил в беседе с «Царьградом», который опубликовал его письмо в своём Telegram-канале.
Отмечается, что родственники отправили мужчине в Мелитополь небольшое ведро мёда. Оттуда военный заказал курьера, поскольку сам находился на блокпосте.

Когда он вместе со своими сослуживцами открыл коробку от курьера, в неё оказалось взрывное устройство. К счастью, бомба не сработала. Военные сразу же вызвали сапёров, которые изъяли устройство и обезвредили его.

Боец призвал сохранять бдительность, а также выразил надежду, что доставившего посылку курьера, которого он назвал «крысой укропской», найдут и накажут за содеянное.

Читайте также:

Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол

ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года, заявил Белоусов
#сво
#военные
#бомба
#вс рф
#посылка
#взрывчатка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Павильон для курения насмерть задавил девушку во время урагана в Подмосковье
22 ноября 2024, 10:13

Фото: mosoblproc.ru

На территории промышленного парка Гривно в Подмосковье накануне, 21ноября, произошла трагедия. Металлический павильон, использовавшийся в качестве места для курения, насмерть придавил 22-летнюю девушку.
Инцидент произошёл около десяти часов вечера, сообщили сотрудники прокуратуры Московской области в телеграм-канале ведомства. Накануне на столичный регион обрушился пятибалльный шторм. Уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего, было передано экстренное предупреждение. По данным РЕН ТВ, ииз-за разгула стихии в Москве и области пострадали пять человек.

В промышленном парке Гривно павильон опрокинулся из-за сильного порыва ветра в тот момент, когда внутри находилась девушка. Металлическая конструкция обрушилась на неё всей массой. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Медики смогли только зафиксировать факт смерти.

По факту гибели девушки начата проверка. Сотрудники подмосковной прокуратуры оценят исполнение требований законодательства, а также действия должностных лиц по содержанию территории, где произошла трагедия.

Читайте также:

В Дмитрове восстанавливают прерванную из-за непогоды подачу электричества

Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье
#предупреждение
#трагедия
#инцидент
#регион
#шторм
#сотрудники
#девушка
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале сразу пятеро детей обвинили вожатого санатория в домогательствах
22 ноября 2024, 10:01

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Свердловской области вожатого санатория обвинили в домогательствах сразу пятеро детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 35-летний Дмитрий работал вожатым в санатории «Соколиный камень» в Первоуральске. Ранее никто из детей не жаловался на мужчину, а воспитанники после пребывания в санатории оставляли исключительно положительные отзывы.

Однако несколько дней назад сразу пятеро детей (двоим по 12 лет и троим – по 13) сообщили родителям, что вожатый приставал к ним, трогал за интимные места и вёл грязные разговоры. Все пострадавшие дети находились в санатории в разные смены – с августа по декабрь 2023 года. Но рассказать родителям о произошедшем они решились только сейчас.

Правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Если его вина будет доказана, что мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Москве будут судить мигранта-педофила, который надругался над детьми в лифте

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу

Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу
#дети
#пострадавшие
#уголовное санатории
#насилие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигрант изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Петербурге
22 ноября 2024, 09:59

Фото: iStock/Rawf8

Мигрант из Таджикистана изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Из сообщения следует, что 20-летний уроженец Таджикистана жил в квартире женщины несколько месяцев. В один из дней он изнасиловал 15-летнюю дочь сожительницы. Его сразу задержали.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске задержали уроженца Таджикистана за сексуальный контакт с 13-летней девочкой. 25-летний разнорабочий снимал квартиру. Там он и встретился с несовершеннолетней девочкой и совершил с ней действия сексуального характера.

Читайте также:

В Башкирии подросток заставил 10-летнюю девочку отправить ему нюдсы за онлайн-валюту

В Уфе молодая мать устроила наркопритон в подъезде многоэтажки

В Подмосковье мигрант убил 5-месячную дочь за то, что она долго плакала
#подмосковье
#подросток
#дело
#мигрант
#уголовное дело
#мать
#женщины
#мужчина
#онлайн
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На предприятии в Люберцах обнаружили 19 нелегалов из Латинской Америки
22 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Rawf8

19 мигрантов-нелегалов выявили подмосковные полицейские в результате рейда на производстве химический препаратов в деревне Мотяково городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По итогам рейда было выявлено 19 граждан одной из стран Латинской Америки, которые незаконно работали на территории Российской Федерации. Кроме того, 13 из них находились в России нелегально. На каждого нарушителя наложен штраф в размер пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны», — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят проверку в отношении работодателя нелегалов по статье административного кодекса «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина».

Читайте также:

В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие

Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
#люберцы
#полиция
#мигранты
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноярском крае автобус и грузовик столкнулись на трассе, есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и фурой под Красноярском
22 ноября 2024, 06:29

Фото: istockphoto/ Sachkv

В Красноярском крае рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали три человека. Авария произошла в ночь на 22 ноября в поселке Верхняя Бирюса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
На трассе Р-257 «Енисей» водитель фуры не справился с управлением, что привело к столкновению с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Красноярск – Шушенское. После удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Среди пострадавших — водитель автобуса и два пассажира. В момент аварии в автобусе находились 11 человек. Причины происшествия выясняются, ведется проверка.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ставрополе произошла автоавария, в результате которой погиб 24-летний пешеход.

Читайте также:

Женщина в Саратове погибла в результате падения на неё остановочного павильона

Более 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Египте, среди них россияне

Автоэксперт Кадаков выступил за усложнение системы справок не в ущерб водителям
#автобус
#авария
#мвд
#ночь
#водитель
#аварии
#происшествия
#красноярск
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гималайский медведь вцепился рыбаку в лицо, но тот сумел спастись
В Таиланде 75-летний мужчина отбился от гималайского медведя у реки
22 ноября 2024, 05:33

В провинции Прачинбури, Таиланд, 75-летний мужчина сумел отбиться от гималайского медведя, напавшего на него у реки, сообщает The Thaiger.
Инцидент произошел 19 ноября неподалеку от национального парка Кхауяй. Пострадавшего с тяжелыми травмами головы обнаружил проезжавший мимо мотоциклист.

Пожилой мужчина рассказал, что проверял рыболовные ловушки, когда на него внезапно напал медведь. В ходе схватки зверь вцепился ему в лицо, но пострадавшему удалось отогнать хищника. Израненный, он добрался до дороги, где потерял сознание.

Мужчине оказали помощь в больнице, а жители района потребовали от администрации парка расследовать инцидент.

Представители парка призвали селян быть осторожными и пообещали установить ловушки в местах частого появления хищников.

Читайте также:

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Тигр растерзал пастуха на пастбище

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#инцидент
#опасность
#пострадавший
#травмы
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тигр растерзал пастуха на пастбище
В Индии тигр напал на пожилого пастуха 72 лет в Махараштре
22 ноября 2024, 02:49

Фото: iStock/TonyBaggett

В индийском штате Махараштра тигр напал на 72-летнего пастуха и растерзал его, передает The Times of India.
Инцидент произошел 17 ноября около 16:00, когда Чандрабхан Ганпат Лоханде повел стадо коз на пастбище, расположенное в километре от деревни Ганешпур Патли.

Когда Лоханде не вернулся домой в обычное время, односельчане начали поиски. Поздно ночью они обнаружили его останки неподалеку от пастбища.

Как сообщили сотрудники департамента лесного хозяйства, тигр утащил пастуха в заросли, где и произошла трагедия.

Это нападение стало 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом в этом округе за год. 24 из них были связаны с атаками тигров, и один раз людей атаковал дикий кабан.

Жители деревни потребовали от властей принять меры для защиты местного населения от нападений хищников.

Читайте также:

Мигранта, подозреваемого в убийстве своей малолетней дочери, заключили под стражу

Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход
#нападение
#трагедия
#инцидент
#меры
#сотрудники
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Необычная погоня: преступник хотел скрыться от полиции на газонокосилке
В США попытка побега на газонокосилке закончилась ранением и арестом
22 ноября 2024, 01:55

Фото: iStock/alexeys

В США 41-летний житель штата Мичиган Джеймс Митчелл Керр попытался сбежать от полиции на газонокосилке и случайно прострелил себе руку. Об инциденте, произошедшем 19 сентября, сообщает CBS News.
Полицейский Роберт Хендерсон приехал к дому Керра, чтобы арестовать его за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Преступник, косивший траву у дома, отказался подчиняться и попытался скрыться, используя газонокосилку.

После непродолжительной погони пешком Керр съехал в канаву, но продолжал сопротивляться.

Помощник шерифа применил электрошокер, когда Керр достал пистолет и направил его на полицейского. Получив удар током, мужчина случайно выстрелил из своего оружия и ранил себя в руку.

Преступника доставили в больницу, а после лечения арестовали.

23 октября Керру предъявили обвинения в покушении на полицейского с использованием оружия и препятствовании правосудию.

Судебное разбирательство началось 13 ноября.

Офис шерифа также проводит независимое расследование инцидента.

Читайте также:

Автомобиль рухнул с 12-метровой высоты в Приморье

Смертельная авария в Ставрополе: погиб 24-летний пешеход

В Чебоксарах шестиклассник с ножом пытался напасть на учительницу
#сша
#пистолет
#нарушение
#расследование
#удар
#полиция
#полицейские
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате