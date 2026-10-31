Таксист надругался над клиенткой с помощью «наркотика для изнасилований»

31 октября 2026, 15:38

Во Франкфурте осудят таксиста за изнасилование пьяной клиентки

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Во Франкфурте осудят таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщили в телепередаче Hessenabschau.