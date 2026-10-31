Таксист надругался над клиенткой с помощью «наркотика для изнасилований»
Во Франкфурте осудят таксиста, обвиняемого в изнасиловании пассажирки. Об этом сообщили в телепередаче Hessenabschau.
Ночью пьяная девушка вызвала такси через приложение. Водитель приехал, и какое-то время поездка проходила без происшествий. Однако позже он остановился, пересел на заднее сиденье и надругался над клиенткой, находившейся в полубессознательном состоянии. После этого мужчина скрылся с места преступления.
Пострадавшая обратилась в полицию. Экспертиза показала, что в ее крови есть наркотики, которые обычно используют для изнасилований. Вскоре злоумышленника задержали. На допросе он заявил, что во время полового акта девушка якобы не оказывала явного сопротивления, а значит, все происходило по обоюдному согласию.
После предъявления обвинений мужчину отстранили от работы. Тем не менее он утверждает, что время от времени продолжает подрабатывать тем же способом.
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