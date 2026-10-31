Вооруженный мужчина пришел к Конституционному суда Польши
У здания Конституционного суда Польши задержали человека с ножом и в балаклаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.
По его словам, мужчина с оружием появился на месте внезапно. Задержать его помогли участники акции протеста. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, вечером 30 октября перед зданием Конституционного трибунала в Варшаве собралась толпа протестующих. Несколько человек попытались ворваться внутрь, но их остановила полиция. Среди собравшихся были лидер оппозиции, президент партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский и экс-премьер Матеуш Моравецкий.
Ситуация обострилась из-за конфликта вокруг руководства суда: на его сайте появилось объявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Судья Анна Корвин-Пиотровская объявила себя исполняющей обязанности главы трибунала как судья с самым большим стажем.
В связи с этими событиями президент страны Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал и вернулся в Варшаву.
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