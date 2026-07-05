Таксист обещал школьницам походы по магазинам и насиловал их у себя дома
В Великобритании суд вынес приговор педофилу, который заманивал девочек к себе в машину, а затем насиловал прямо у себя дома. Об этом информирует Daily Star.
Все инциденты происходили в 1990-х и начале 2000-х годов, но пострадавшие смогли поделиться своими историями только спустя годы. Сейчас Питеру Кингу 73 года, в то время он работал таксистом.
По данным полиции, мужчина завоевывал доверие родителей и организовывал для девочек мероприятия на выходных или походы по магазинам. Однако после этих встреч он приводил детей к себе домой в Бирмингеме и совершал над ними насилие.
От его действий пострадали три девочки, самой младшей из которых было всего шесть лет. Еще одна школьница, которой на тот момент было 15, забеременела от насильника и, спустя годы, рассказала о его преступлениях.
Суд признал Кинга виновным по 15 обвинениям в сексуальных преступлениях. В конце июня его приговорили к 22 годам тюремного заключения.
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