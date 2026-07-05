Таксист обещал школьницам походы по магазинам и насиловал их у себя дома

05 июля 2026, 17:53

В Британии мужчина годами заманивал к себе девочек и насиловал их

Фото: iStock/Rawf8

В Великобритании суд вынес приговор педофилу, который заманивал девочек к себе в машину, а затем насиловал прямо у себя дома. Об этом информирует Daily Star.