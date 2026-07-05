В Ижевске троллейбус врезался в дом

05 июля 2026, 15:20

Троллейбус въехал в дом рядом с Собором Александра Невского в Ижевске

Фото: iStock/conejota

В центре Ижевска троллейбус съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома. Об этом пишут местные СМИ.