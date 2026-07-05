В Ижевске троллейбус врезался в дом
В центре Ижевска троллейбус съехал с проезжей части и врезался в стену жилого дома. Об этом пишут местные СМИ.
Авария случилась рядом с Собором Александра Невского, на пересечении улиц Красной и Ленина. Троллейбус, выехав за пределы дороги, оказался на тротуаре и столкнулся со зданием.
Свидетели дорожного инцидента предположили, что это могло произойти из-за поломки тормозной системы. Уточняется, что официального подтверждения этой информации пока не поступало. В Госавтоинспекции республики подтвердили, что в результате произошедшего никто не получил травм.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае бесправник на ВАЗ-2104 устроил смертельное ДТП. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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