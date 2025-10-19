В Екатеринбурге таксист стрелял в пьяного пассажира на глазах у его сына
В Екатеринбурге водитель такси несколько раз выстрелил в пассажира на глазах у его сына. Об этом сообщает местный портал Е1.RU.
По его данным, первым конфликт начал именно пассажир, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидца, сначала он набросился на водителя, а затем к нему присоединились родственники. В ходе столкновения таксист произвел четыре выстрела.
На кадрах с места происшествия видно, как пострадавший лежит на земле, а над ним кричит его сын-школьник. Подробности его состояния не уточняются. В пресс-службе УМВД по Свердловской области сообщили, что задержали стрелявшего. Сейчас проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области покупатели подержанного авто устроили погоню за продавцом со стрельбой.
