Таксист, просивший пассажирок оголить грудь, попал под следствие в Москве

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении московского таксиста из Дагестана, который просил пассажирок оголяться в счёт платы проезда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что 34-летнего Хаджимурада Абдахова обвиняют в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера.
Таксист сам выложил в интернет серию видеороликов, на которых просит своих пассажирок раздеться, показать ему грудь и другие части тела. Эти просьбы он также сопровождает обвинениями, в том числе и на национальной почве.
Теперь следователи разбираются в действиях таксиста. Ход расследования взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Читайте также:
В Феодосии отправили в СИЗО избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Подростки сбросили стеклянную бутылку на голову россиянке, лишив её памяти
Двое школьников подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе
Таксист сам выложил в интернет серию видеороликов, на которых просит своих пассажирок раздеться, показать ему грудь и другие части тела. Эти просьбы он также сопровождает обвинениями, в том числе и на национальной почве.
Теперь следователи разбираются в действиях таксиста. Ход расследования взял под личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
Читайте также:
В Феодосии отправили в СИЗО избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали
Подростки сбросили стеклянную бутылку на голову россиянке, лишив её памяти
Двое школьников подожгли четыре базовые станции операторов связи в Ставрополе
Анастасия Чинкова