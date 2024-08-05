В Феодосии отправили в СИЗО избивших чемпиона России по боксу Дмитрия Двали

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Полиция задержала девять мужчин, которые избили боксёра в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что в крымском городе задержали мужчин, которые толпой набросились на чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, который заступился за подростка.
Изначально сообщалось, что на спортсмена напали 15 человек, но затем выяснилось, что их было девять. Все они достигли совершеннолетия и работают, в большинстве, разнорабочими.
По данным правоохранительных органов, их всех уже поместили в СИЗО. В скором времени начнётся проведение следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что 3 августа группа мужчин напала на подростка. Мимо проходил Двали, который решил вступиться за мальчика. Он пытался решить вопрос словами, но агрессоров было не остановить. Они набросились на спортсмена, выбили ему глаз и словами орбитальную кость.
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Изначально сообщалось, что на спортсмена напали 15 человек, но затем выяснилось, что их было девять. Все они достигли совершеннолетия и работают, в большинстве, разнорабочими.
По данным правоохранительных органов, их всех уже поместили в СИЗО. В скором времени начнётся проведение следственных мероприятий.
Ранее сообщалось, что 3 августа группа мужчин напала на подростка. Мимо проходил Двали, который решил вступиться за мальчика. Он пытался решить вопрос словами, но агрессоров было не остановить. Они набросились на спортсмена, выбили ему глаз и словами орбитальную кость.
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Анастасия Чинкова