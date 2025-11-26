В Хабаровском крае девочка выпала из окна квартиры и не выжила
В посёлке Переяславка Хабаровского края 29-летняя мать оставила своих несовершеннолетних детей без присмотра, что привело к гибели её дочери. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
По данным следствия, жительница многоквартирного дома отлучилась, оставив детей одних. В её отсутствие младшая дочь обнаружила оконную ручку, которую мать пыталась спрятать. С ее помощью девочка смогла распахнуть окно, после чего случайно выпала из него.
Ребёнок скончался на месте происшествия. Против матери возбудили уголовное дело. В скором времени она предстанет перед судом.
Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
