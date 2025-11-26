Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, есть пострадавшие
Во Владивостоке школьник применил газовый пистолет на территории образовательного учреждения. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел в гимназии №1 на улице Уборевича. Подросток беспрепятственно пронес оружие через рамки металлодетектора на урок и произвел выстрел.
В результате применения оружия семь школьников получили травмы. У детей началось сильное слезотечение и раздражение дыхательных путей.
После происшествия руководство учебного заведения приняло решение о досрочном прекращении занятий. Всех учащихся отправили по домам. В гимназию оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время ситуацию расследует подразделение по делам несовершеннолетних. Проводится тщательная проверка всех обстоятельств случившегося.
