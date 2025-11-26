Во Владивостоке школьник открыл стрельбу из газового пистолета, есть пострадавшие

26 ноября 2025, 06:48

Семь детей пострадали в результате стрельбы в гимназии Владивостока

Фото: istockphoto / blinow61

Во Владивостоке школьник применил газовый пистолет на территории образовательного учреждения. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.