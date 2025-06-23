Виктора Коэна оштрафовали за мерч с насмешками над убитой им девушкой

23 июня 2025, 08:38

Суд Владивостока оштрафовал Коэна за мерч с насмешками над убитой им девушкой

Фото: iStock/Zolnierek

Виктора Коэна оштрафовали на 60 тысяч рублей за мерч с насмешками над убитой им девушкой. Соответствующее решение вынес Фрунзенский суд Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.