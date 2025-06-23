Виктора Коэна оштрафовали за мерч с насмешками над убитой им девушкой
Виктора Коэна оштрафовали на 60 тысяч рублей за мерч с насмешками над убитой им девушкой. Соответствующее решение вынес Фрунзенский суд Владивостока. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее мужчина, отсидевший десять лет, стал зарабатывать на продаже футболок с отсылками к расправе над своей жертвой. На одежде была изображена надпись «Мясорубка правосудия». Именно в мясорубке Коэн измельчал останки жертвы.
После этого Следственный комитет начал проверку. Действия злоумышленника рассматривали на наличие состава преступления по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Напомним, в 2011 году во Владивостоке Виктор Коэн убил свою 26-летнюю девушку Галину Колядзинскую.
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