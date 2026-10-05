Таксист выбросил пассажирку из машины на проезжую часть в центре Новосибирска
В центре Новосибирска водитель такси вытолкнул пассажирку на проезжую часть. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на видеообращение пострадавшей.
Инцидент произошёл 3 октября. По словам девушки, конфликт разгорелся из-за того, что водитель остановился не в месте, указанном при заказе такси в приложении, а в другой точке. Мужчина извинился, но заявил, что его парковка была удобнее. Пассажирка и её молодой человек, находившийся в салоне, не согласились с этим — в результате таксист вышел из себя.
Мужчина ругался, использовал нецензурную лексику и оскорблял пару, а затем потребовал, чтобы пассажиры вышли. Девушка осталась в машине даже после того, как её спутник покинул салон. Через некоторое время таксист применил силу и вытолкнул клиентку на дорогу. При падении она получила ушибы и ссадины и обратилась в полицию.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
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